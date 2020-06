TV : quelle taille d’écran choisir ?

Élément central de la plupart des salons français, le téléviseur est sans doute l’appareil électronique le plus utilisé, avec le smartphone. On comprend alors très vite qu’un nouvel achat n’est pas anodin d’autant que les prix représentent un budget assez conséquent. Pour y voir plus clair, nous avons préparé un petit guide pour bien choisir la taille d’écran de votre nouveau téléviseur.



Qu’il s’agisse d’un achat compulsif, d’un petit plaisir ou d’un vrai besoin, l’achat d’un nouveau téléviseur nécessite une certaine réflexion avant de mettre la main au portefeuille. Bien choisir est d’autant plus difficile que les constructeurs redoublent d’imagination pour proposer la meilleure définition, les meilleures fonctionnalités et des interfaces de plus en plus soignées.

Au-delà de ces considérations, le critère d’achat principal reste la taille. Pour certains, c’est à ce niveau que les choses se compliquent. Difficile d’évaluer si telle ou telle taille d’écran sera suffisante pour votre salon. A contrario, certains peuvent rêver d’une dalle de 89 pouces alors qu’ils n’auront pas le recul nécessaire pour en profiter pleinement.

Car le choix d’un téléviseur repose sur plusieurs critères qui doivent parfaitement se combiner. Taille, définition, recul, champ de vision, tous ces éléments sont importants. Aussi, nous vous apportons quelques éclaircissements pour ne pas vous tromper lors de votre prochain achat.

Choisir le bon format

Si les constructeurs proposent généralement des écrans au format 16:9, d’autres commencent à se démocratiser. Pour rappel, les différents formats détermineront la largeur des bandes noires entourant l’image. Si la plupart des contenus sont optimisés pour le 16:9, les films, eux, sont tournés pour le format 21:9, celui d’un écran de cinéma. Nos bons vieux TV cathodiques adoptaient le format 4:3.

À vous donc de déterminer ce qui vous séduit le plus et surtout ce qui répond le mieux à vos usages. Si vous êtes fans de cinéma, le format 21:9 semble le plus adapté. Certaines marques comme Samsung proposent même des dalles incurvées, notamment pour les amateurs de jeux vidéo. Si elles sont plus immersives, les reflets y sont aussi plus visibles. Attention donc à l’endroit où vous la positionnerez. Près d’une fenêtre, vous risquez de ne pas apprécier l’expérience. À moins que vous ne visionniez vos contenus que dans l’obscurité, auquel cas ce problème n’en est plus un.

Comment calculer la taille de l’écran ?

Une fois le format choisi, reste à savoir si votre salon pourra accueillir votre TV. Si nous sommes tous tentés par des écrans toujours plus grands, il convient de rappeler que la taille ne fait pas tout. Pour bien calculer la diagonale d’un écran, vous devrez donc passer par un petit calcul.

En effet, depuis l’avènement des écrans LCD, les tailles d’écran ne sont plus exprimées en centimètres, mais en pouces (merci les anglo-saxons). Un pouce correspond à 2,54 cm. Un écran de 55 pouces par exemple mesure 137,5 cm de diagonale. Si vous vivez dans un petit logement, cette diagonale est déjà très confortable. Dans tous les cas de figure, un autre élément sera déterminant dans le choix de la taille : le recul.

Savoir prendre du recul

Plutôt que de partir du téléviseur pour arriver au recul, nous recommandons de partir de la disposition de votre salon pour arriver au téléviseur. En effet, si le TV semble se marier aisément à votre mobilier, cela ne signifie pas que vous avez choisi la bonne taille. On vous conseille donc mesurer l’écart entre votre canapé (ou votre lit) et l’emplacement du téléviseur.

Si nous ne sommes pas obligés de garder une distance importante entre l’assise et le TV, il convient tout de même de ne pas abîmer vos jolies mirettes. Oubliez donc la distance de 4 fois la taille du téléviseur qui date de l’époque des téléviseurs cathodiques. Néanmoins, vous devrez trouver le juste milieu entre taille d’écran, recul et définition.

En effet, l’écart entre le TV et votre canapé ne sera pas la même selon que vous optiez pour un écran Full HD ou Ultra HD 4K (voire 8K si le coeur vous en dit). Plus la définition est faible et plus vous serez proche, plus vous aurez de chances de percevoir les pixels sur l’écran.

Bonne nouvelle, la 4K se démocratise et vous pouvez aujourd’hui trouver des dalles de bonne qualité sans vous ruiner. Cela présente l’avantage de ne pas vous obliger à prendre trop de recul. La mauvaise nouvelle est que vous devrez vous armer de patience pour calculer la distance à respecter, chaque constructeur y allant de sa formule magique.

Par exemple, Samsung explique (pour ses écrans 4K) qu’il suffit de multiplier la diagonale (en centimètres) par 1,2 pour obtenir le bon recul. En comparant avec les autres constructeurs nous avons établi qu’un coefficient multiplicateur de 1,5 était une bonne moyenne. Ainsi, si vous n’avez pas plus de deux mètres d’écart entre votre canapé et votre TV, nous vous conseillons de vous orienter vers des écrans 4K de 55 pouces maximum.

Pour une définition Full HD, nous conseillons un coefficient multiplicateur de 2 pour vous éviter de percevoir les pixels sur l’écran si vous êtes trop près. Ainsi, pour ce type d’écran et si vous n’avez pas plus de 2 mètres de distance entre le TV et le canapé, nous recommandons une dalle de 49 pouces maximum. Vous n’avez pas envie de faire de calculs ? Voici un petit tableau récapitulatif.

L’importance du champ de vision

Notons que ces valeurs n’ont rien d’une vérité absolue. Le recul n’est qu’un indicateur parmi d’autres. Pour profiter d’une expérience optimale, vous devez aussi tenir compte du champ de vision. En effet, si l’œil humain a un angle de vision de 120° à l’horizontale, la Society of Motion Picture & Télévision Engineers (SMPTE) explique qu’un écran doit couvrir un champ de vision de 30° pour profiter de la télévision et des évènements sportifs, et de 40° pour les films et séries.

Ainsi, si nous conseillons de respecter un recul de 2 mètres avec un écran 4K de 55 pouces, la SMPTE indique qu’il faut vous placer à 1,7 mètre pour profiter pleinement de vos films. Ces trente centimètres de différence ne devraient pas avoir beaucoup d’incidence sur votre fatigue oculaire. Vous pouvez donc vous rapprocher un peu.

Usage et contenus : est-ce important ?

Aujourd’hui, vous pouvez visionner des contenus dans différentes définitions. La télévision par exemple est diffusée en HD (certaines chaînes comme Canal+ montent jusqu’à la 4K), les consoles de jeu prennent en charge l’Ultra HD (PS4 Pro, Xbox One X), vous pouvez accéder à des services de SVOD en 4K ou encore opter pour les Blu-Ray 4K UHD.

On pourrait donc craindre qu’une émission de télévision diffusée en HD soit difficilement regardable sur une dalle 4K. Pas de panique. Les nouveaux téléviseurs sont équipés de processeurs capables d’améliorer le rendu de l’image grâce à un procédé appelé upscaling. Pour faire simple, votre émission TV diffusée en 720p est convertie en 4K par la puce du téléviseur. Attention, plus le contenu initial est de qualité plus l’image est de qualité. Ainsi, regarder Le Seigneur des Anneaux en Blu-Ray 4K sera bien plus plaisant que si vous le regardez à la télévision un dimanche soir. Enfin, c’est vous qui voyez.