Meilleures prises connectées : lesquelles choisir ?

Besoin d'une prise connectée ? Ces prises permettent à la fois de contrôler d'autres appareils de votre domicile comme des luminaires, consoles et autres appareils, mais aussi, souvent de suivre votre consommation électrique. Elles ne sont pas, en revanche, forcément toutes compatibles avec Google Home, Amazon Alexa, IFTTT et HomeKit, ni même parfois Android. Nous avons fait cette sélection pour y voir plus clair !



Pour avoir une maison connectée, vous pouvez investir à chaque fois dans des produits connectés que vous pourrez contrôler via Google Home, Amazon Echo ou HomePod. Mais les produits connectés sont chers et cela signifie que vous devez remplacer des appareils que vous avez déjà chez vous et qui fonctionnent très bien. L’alternative pas chère existe, ce sont les prises connectées.

Pour les luminaires par exemple, si votre luminaire comporte trois ou quatre ampoules, il peut être beaucoup moins cher d'opter pour une prise connectée, plutôt que pour des ampoules connectées payées au prix fort. La plupart de ces prises ne permettent néanmoins pas de faire varier l'intensité de la lumière comme peuvent le faire les ampoules. Vous pouvez aussi rendre “intelligent” certains appareils, comme votre machine à café, en programmant grâce à ces prises des actions en fonction d'événements précis.

Par exemple vous pouvez dire à IFTTT, l'application d'automatisation, de n'arroser le jardin que si il ne vient pas de pleuvoir. Ou à votre cafetière de ne s'allumer que si vous avez passé une sale nuit (grâce à vos données de sommeil). Côté technologie, certaines prises se connectent en WiFi tandis que d'autres optent pour une connexion bluetooth parfois moins performante.

TP-Link Tape P100

Prise connectée TP-Link Tape P100 au meilleur prix Amazon 8.99€

Fnac 12.9€ Découvrir l'offre

E.Leclerc 12.9€ Découvrir l'offre

Darty 12.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 14.99€ Découvrir l'offre

Le TP-Link Tape P100 est une solution simple d’utilisation pour un tout petit prix en ce moment. Pour moins de 9 euros vous disposez d’une prise Wifi contrôlable à distance ainsi que par commande vocale. Elle est compatible Alexa et Google Home sans nécessité l’achat d’un hub supplémentaire. Vous pouvez mettre en place des programmes ou des minuteries pour que vos appareils s’allument et s’éteignent en fonction de votre rythme de vie. Des menus permettent de programmer un mode “absent” pour simuler votre présence dans la maison lorsque vous êtes en vacances.

Konyks Priska Max Easy

Prise connectée Konyks Priska Max Easy au meilleur prix Amazon 22.89€

Cdiscount 22.9€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 22.99€ Découvrir l'offre

Si cette prise n’est pas la moins chère de cette sélection, c’est certainement la plus complète. Elle est très compacte et facile à installer. Elle ne nécessite pas de hub pour fonctionner. Il suffit de télécharger l’application, brancher la prise et suivre l’installation depuis votre téléphone. Elle se connecte à votre réseau Wifi et se commande depuis un smartphone Android ou iOS, où à la voix en utilisant les assistants vocaux Alexa ou Google Home. L’application est particulièrement bien faite avec de nombreuses fonctions. Le suivi de la consommation électrique a particulièrement attiré notre attention. À l’heure où les économies d’énergies sont aussi importantes, il peut être intéressant d’étudier notre consommation sur plusieurs mois. Cerise sur le gâteau, Konyks est une marque française !

Pack x3 Meross MSS210

Pack x3 Meross MSS210 au meilleur prix Amazon 39.2€

Pour ce modèle, nous avons fait le choix de la compatibilité. En effet, cette prise connectée peut être utilisée avec Alexa, Google Home mais aussi HomeKit de Apple et SmartThings de Samsung. Elle est très simple d’installation et d’utilisation. Elle ne nécessite pas de hub et se connecte en Wifi. Avec ce pack de 3 prises, vous pouvez déjà équiper pas mal de vos appareils et commencer à avoir une maison réellement connectée que vous pouvez contrôler depuis votre smartphone, à la voix ou en planifiant des routines précises.

Pack x3 Zemnem CT21

Pack x3 Zemnem CT21 au meilleur prix Amazon 24.98€

Ce pack de trois prises connectées est à l’heure actuelle celui qui permet d’acheter les prises connectées les moins chères du marché puisque chaque prise revient à 8,33 euros. Pour le reste, il s’agit d’une prise assez complète puisqu’elle n’a pas besoin de hub pour se connecter au Wifi. Elle est compatible Alexa et Google Home. Vous pouvez définir des programmes et des minuteurs via l’application.

Philips Hue Smart Plug

Prise connectée Philips Hue Smart Plug au meilleur prix Amazon 29.98€

Fnac 29.99€ Découvrir l'offre

Darty 29.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 34.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 34.99€ Découvrir l'offre

Vous connaissez déjà peut être les ampoules connectées Philips Hue qui sont les appareils connectés les plus courants de la marque néerlandaise. Mais il existe aussi la prise connectée Philips Hue. À vrai dire, cette prise n’apporte pas de fonctionnalité supplémentaire comparée aux autres prises connectées moins chères. La prise connectée coûte déjà 29,99 euros et il faut rajouter à cela le hub à 54,99 euros. Alors pourquoi opter pour cette solution ? Tout simplement si vous avez déjà un système Philips Hue intégré chez vous. Vous n’aurez alors pas besoin de racheter le hub et votre prise s’intégrera parfaitement dans votre maison connectée.

Multiprise connectée Meross

Multiprise connectée Meross au meilleur prix Amazon 49.99€

Pour finir cette sélection, voici un produit très intéressant pour connecter plusieurs objets qui se situent proche les uns des autres, comme dans votre cuisine par exemple. En effet, cette multiprise comporte 4 prises connectées indépendantes. Vous vous pouvez donc demander d’allumer la lumière, puis d’allumer la radio et enfin la cafetière de façon totalement indépendante. La multiprise possède aussi 4 ports USB qui ont cette fois-ci un contrôle unifié. Pour le reste, la multiprise inclus le Wifi et est compatible Google Home et Alexa. Une version compatible HomeKit existe également pour 49,99 euros.

IKEA TRÅDFRI

Initialement proposée à moins de 8 euros, la prise connectée IKEA TRÅDFRI du géant du meuble suédois cassait les prix du marché. Elle a vu son prix augmenter de 5 euros cette année en passant à 12,99 euros. Compatible avec tous les assistants et tous les systèmes, la prise nécessite la passerelle TRÅDFRI, disponible pour 29,99 euros, pour fonctionner.

Cliquez ici pour acheter la prise connectée IKEA TRÅDFRI

Pourquoi utiliser une prise connectée ?

Une prise connectée permet tout simplement d’activer ou d’éteindre une prise à distance. Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez la contrôler à distance depuis votre smartphone ou à la voix via les différents assistants vocaux. Vous pouvez aussi mettre en place des programmations avec des routines précises qui s’adaptent parfaitement à votre rythme de vie. Vous pouvez ainsi allumer votre cafetière uniquement au moment de votre petit déjeuner.

Vous pouvez également faire en sorte que votre télévision ne puisse s’allumer que sur certaines périodes de temps pour empêcher vos enfants de passer trop de temps devant l’écran. Avec des systèmes comme IFTT et l’utilisation d’autres capteurs en complément, vous pourriez même mettre en place différents scénarios à activer. Par exemple, si vous vous levez au milieu de la nuit, la lumière peut s’allumer dans votre couloir automatiquement ou s’il commence à faire nuit vos volets électriques peuvent se fermer.

Enfin, certaines prises permettent de contrôler votre consommation électrique pour vous permettre de savoir précisément où vous pourriez faire des économies d’énergies efficaces.

S’il existe un grand nombre de modèles différents, tous ne sont pas adaptés à votre installation. En effet, si vous avez déjà des appareils ou des luminaires connectés, préférez une prise compatible avec vos équipements existants pour ne pas avoir à utiliser plusieurs applications pour contrôler les différents éléments de votre maison. La compatibilité des assistants vocaux est aussi très importante à prendre en compte. Enfin, des fonctionnalités plus précises peuvent être intéressantes pour vous comme le suivi de la consommation électrique.

Combien coûte une prise connectée ?

Depuis quelques années, les prises connectées sont de plus en plus présentes dans les magasins et sur internet. Les prix ont donc baissé et il est possible de s’offrir une bonne prise connectée pour moins de 9 euros. Certains modèles peuvent atteindre plus de 30 euros mais, sauf exception, il n’est vraiment pas nécessaire de dépenser autant dans ce type de produit. Attention, certaines prises peuvent nécessiter l’achat d’un hub pour fonctionner. Cela peut donc augmenter largement le coût d’installation. Enfin, l’achat d’une multiprise peut être intéressante pour connecter plusieurs objets sans se ruiner.