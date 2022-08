Meilleure Serrure connectée : quel modèle installer ?

Les maisons et les appartements sont de plus en plus connectés, nous permettant ainsi de commander nos logements à distance. Plus de sécurité, plus de contrôle et un gain de temps, les raisons de connecter sa maison sont nombreuses. En installant une serrure connectée, vous pouvez agir sur l’ouverture de votre porte directement depuis votre smartphone. Voici notre guide des meilleures serrures connectées.

Notre sélection des meilleures serrures connectées

Elocky eVy 2 329€ Voir 345€ Voir Bold Smart Locks SX-33 + Connect Bridge 279€ Voir Yale Linus Smart Lock 214.46€ Voir 262.64€ Voir 266.6€ Voir 279€ Voir

Est-ce que j’ai bien verrouillé ma porte ? Où est-ce que j’ai mis mes clés ? Mes parents sont arrivés plus tôt que prévu, je suis encore en route et ils n’ont pas le double des clés pour entrer donc ils vont devoir attendre dehors… On a tous déjà été confronté à ce genre de problématique. À l’aide d’une serrure connectée, vous pouvez prendre le contrôle sur l’ouverture de votre porte directement depuis votre smartphone. Vous pouvez ainsi décider de la verrouiller ou de la déverrouiller à distance. Plus besoin de confier vos clés à des voisins ou à vos proches pour qu’ils viennent arroser les plantes et s’occuper de vos animaux pendant vos vacances. Vous pouvez créer et supprimer des clés virtuelles que vous pouvez paramétrer pour leur donner accès à votre logement durant des heures précises. Grâce à la serrure intelligente, vous recevrez également une alerte quand quelqu’un s’introduit chez vous.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro

Commençons cette sélection par le modèle de serrure le plus courant, le Nuki Smart Lock dans sa version 3 Pro. Créée en 2013, la petite startup autrichienne est un précurseur du marché et le leader européen. C'est LA référence dans le domaine des serrures connectées en Europe. Après un premier modèle lancé via une campagne Kickstarter, la marque s’est développée à l’international, notamment grâce à un partenariat avec Airbnb. En novembre 2021, la troisième génération de serrure connectée sort.

Dans cette version pro, vous bénéficiez du contrôle à distance grâce au module WiFi intégré ainsi que du Power Pack, un bloc de piles rechargeables qui permet de doubler l’autonomie de la serrure. Nuki a réfléchi son concept pour permettre une installation très facile qui ne nécessite pas de démonter sa serrure existante, ni même de devoir visser ou percer. Le Smart Lock s’intègre directement autour de votre clef de serrure actuelle. Le fonctionnement est tout aussi simple puisque la porte s’actionne avec votre smartphone, votre smartwatch ou avec la fonction Auto Unlock qui permet une ouverture automatique de la porte quand la serrure détecte votre smartphone a proximité. Vous pouvez également définir sur l’application des accès pour vos proches avec des plages horaires d’ouvertures autorisées. Vous pouvez même contrôler le journal d’activité pour vérifier qui a actionné votre porte. Ce modèle est également compatible avec Alexa, Google assistant, Siri et HomeKit.

Les + Les - Sécurité approuvée par AV-Test, un institut allemand de qualité Fonctionnement assez bruyant Finitions haut de gamme Capteur d’ouverture en option payante Module WiFi intégré Application très pratique

Yale Linus Smart Lock

Yale est une marque spécialisée dans les serrures depuis 182 ans. C’est donc naturellement que cette marque historique a développé son système de serrure connectée qui profite de son savoir-faire. Ce modèle se démarque par son boitier en métal très robuste qui met directement en confiance. Son installation est très simple et ne nécessite aucun outil. Vous avez même un tutoriel d’installation vidéo intégrée sur l’application mobile. Inclus avec le Yale Linus Smart Lock, vous aurez également le très utile détecteur d’ouverture de porte pour vérifier que votre porte est bien fermée.

Son fonctionnement au quotidien est très pratique et complet via l’application avec la configuration des utilisateurs autorisés de manière temporaire, régulière ou illimitée. Vous pouvez également vérifier le flux d’activité en temps réel. Le verrouillage et le déverrouillage automatique en fonction de la géolocalisation de l’utilisateur permet un gain de temps maximal. En revanche, pour pouvoir ouvrir et fermer la serrure à distance, vous devrez vous procurer le module WiFi en option. Vous avez aussi la possibilité de rajouter en option un système de digicode pour pouvoir ouvrir votre porte avec un simple code. Cette serrure est compatible avec le système de réservation Airbnb mais aussi avec Alexa, HomeKit et Google Assistant.

Les + Les - Serrure robuste Module WiFi en option Installation en quelques minutes sans outil Boitier de la serrure volumineux Application bien pensée Compatible Airbnb et assistants vocaux Détecteur d’ouverture de porte inclus

Igloohome Smart Deadbolt 2S

Continuons cette sélection avec un modèle complètement différent. Celui-ci nécessite une installation complexe réservée à un bon bricoleur ou a un professionnel. En revanche, une fois installée, cette serrure connectée a des atouts non négligeables. En premier lieu, son design est très réussi avec un boitier bien moins imposant que les deux modèles précédents. Par ailleurs, un système de digicode est intégré sur la face extérieure de votre porte. Vous pouvez ainsi ouvrir votre porte avec votre smartphone, avec un code pin ou avec une clef physique. Cette serrure est donc particulièrement adaptée pour de la location saisonnière ou pour donner des accès temporaires à des invités, la femme de ménage ou la babysitteur. Vous n’avez qu’à configurer un code pin personnalisé actif pour une durée limitée.

Ce modèle ne permet pas de se connecter en WiFi. Vous n’aurez donc pas la possibilité de contrôler votre serrure à distance. Vous pourrez tout de même contrôler votre serrure en bluetooth à l’aide de l’application. De nombreuses fonctionnalités de sécurité ont également été mises en place pour s’assurer d’aucune intrusion étrangère. En cas de saisi de multiples codes pin invalides, le clavier se bloque. Si vous souhaitez protéger votre code pin des regards indiscrets, vous pouvez saisir jusqu’à 6 chiffres aléatoires avant ou après la saisie du code pour induire en erreur un éventuel voleur. Si quelqu’un tente de forcer votre serrure, une alarme se déclenchera pour le faire fuir.

Les + Les - Plusieurs possibilité d’ouverture : Smartphone, digicode, clef physique Installation complexe Design réussi Pas de contrôle à distance Particulièrement adapté pour les locations saisonnières Système sécurisé

Bold Smart Locks SX-33 + Connect Bridge

Pour ce quatrième modèle, nous avons un autre système d’installation qui nécessite pas le remplacement de votre serrure déjà présente sur votre porte. Vous devrez donc bien vérifier la compatibilité de votre ancienne serrure avec la serrure connectée. Si cette opération peu sembler complexe pour un néophyte, elle s’avère pourtant relativement accessible avec seulement un tournevis et une clef allen fournie. L’opération se fait en quelques minutes à peine sans avoir à percer quoi que ce soit.

Ce modèle est particulièrement passe partout car il ne possède pas de boitier imposant. Le système d’ouverture électronique est présent dans la petite poignée intérieure. Pour autant, cela ne signifie pas que ce modèle soit moins sécurisé puisqu’il possède le plus haut niveau de sécurité de la certification SKG.

Contrairement aux autres modèles, celui-ci ne possède pas de moteur pour ouvrir la serrure. À l’aide de votre smartphone, vous allez en réalité déverrouiller la poignée qui vous permettra, en la tournant à la main, d’ouvrir la serrure. Vous avez également la possibilité d’utiliser un code pin si votre téléphone est éteint.

Dans ce bundle, vous trouverez également le Bold Connect pour connecter votre serrure en WiFi et ainsi la contrôler à distance.

Cette serrure a une impressionnante autonomie de 2 ans. En revanche, il ne faudra pas oublier de la recharger quand vous aurez les notifications de batterie faible car ce modèle n’a pas de système d’ouverture avec une clef physique de secours.

Les + Les - Système intégré dans la poignée Installation qui peut faire peur Bundle avec boitier WiFi pour contrôle à distance Pas de clef physique de secours Niveau de sécurité très élevé Code pin de secours en cas de téléphone sans batterie

Elocky eVy 2

Sur le même modèle que la Bold Smart Lock, voici une serrure connectée française. Elle aussi nécessite le remplacement de la serrure et elle aussi ne possède pas de moteur pour ouvrir le verrou. L’installation est relativement rapide et simple puisqu’elle ne nécessite pas d’être un excellent bricoleur. La spécificité de cette serrure connectée est qu’elle est fournie avec des petits badge NFC que vous pouvez accrocher à votre porte clef pour ouvrir votre porte sans avoir à insérer de clef. Vous pouvez bien sûr également utiliser un smartphone pour ouvrir la porte et partager l’accès à d’autres personnes de façon régulière ou ponctuelle.

Cette serrure est d’ailleurs compatible avec Airbnb. En cas de besoin, vous avez également la possibilité d’acheter un pack avec la clef de secours pour ouvrir votre porte quand votre serrure connectée n’a plus de batterie par exemple. L’autonomie de la serrure est de 2 années. Pour contrôler la serrure à distance, vous pouvez acquérir en plus le boitier WiFi eLocky eZy. Vous avez aussi en option le digicode pour pouvoir entrer à l’aide d’un code pin configurable.

Les + Les - Modèle très compact Boitier WiFi en option Possibilité d’ouvrir avec un badge NFC ou un smartphone Prix élevé 2 années d’autonomie Clef de secours en option

Homematic IP Kit de démarrage Accès

Homematic est une société spécialisée dans la domotique qui propose de nombreuses solutions pour connecter son système d’éclairage, de volets, d’alarme, de capteurs météo et donc de serrure de porte. Dans ce kit de démarrage accès, vous avez plusieurs produits : la serrure connectée qui fonctionne sur le même principe que les serrures Nuki et Yale, le Point d’accès qui sert à relier ensemble tous les objets domotiques Homematic entre eux et pour pouvoir les contrôler à distance et la télécommande porte clef pour ouvrir sa serrure sans utiliser son smartphone. Vous avez aussi la possibilité de rajouter en option un Keypad pour ouvrir la serrure avec un code pin.

Les + Les - Prix intéressant Connexion du point d’accès uniquement par Ethernet Compatibilité avec les autres objets Homematic Design assez cheap Sécurité vérifiée par AV-Test Installation facile et rapide

Il existe différents modèles de serrures connectées mais elles fonctionnent toutes généralement de la même manière que les serrures traditionnelles en actionnant un verrou. Sauf que pour actionner ce verrou, la serrure connectée va fonctionner à l’aide du Bluetooth, d’un code PIN ou encore d’une empreinte digitale.

En se connectant au WiFi, la serrure intelligente peut être contrôlée à distance depuis votre smartphone grâce à une application mobile.

Selon le modèle choisi, vous devez soit remplacer entièrement l’ancienne serrure, soit simplement l’installer par dessus le cylindre existant.

Est-ce que toutes les portes sont compatibles avec les serrures connectées ?

Les serrures connectées disponibles sur le marché sont généralement adaptées aux cylindres à profil européen.

En fonction des modèles, vous devez soit remplacer le cylindre déjà existant, soit mettre le dispositif par dessus le cylindre en place sans avoir à le déposer.

Outre la compatibilité avec la porte, le point le plus important à vérifier est l’épaisseur de votre porte. Certains cylindres ont une longueur qui s’adapte, alors que d’autres ont une longueur précise qui ne convient pas forcément à votre porte.

Pour protéger vos affaires personnelles dans votre maison ou votre appartement, la serrure doit être sûre. Au même titre que les serrures traditionnelles qui peuvent être forcées, comme tous les objets connectés, les serrures intelligentes ne sont pas infaillibles et peuvent être piratées.

Il est donc essentiel de choisir des serrures certifiées par AV-TEST ou qui ont un chiffrement AES (Advanced Encryption Standard).

Que se passe-t-il en cas de panne ?

Les pannes sur les serrures connectées peuvent avoir différentes origines. Elles peuvent être causées par la batterie ou les piles à plat ou une défaillance électronique (connexion au Bluetooth, au Wifi…).

Heureusement, les fabricants ont anticipé ces problèmes pour vous éviter de rester à la porte de chez-vous.

Pour ne pas être soumis aux pannes électriques, le mieux est de choisir une serrure autonome qui fonctionne avec des piles ou une batterie.

Les différents modèles disposent généralement d’une alarme intégrée ou d’un voyant lumineux pour vous indiquer quand une recharge de la batterie ou un changement des piles est nécessaire. Vous pouvez aussi recevoir des notifications directement sur votre smartphone.

En ce qui concerne les défaillances électroniques, certains modèles disposent d’une clé manuelle de secours, ce qui vous permettra tout de même de rentrer chez vous. Cela signifie donc que vous devez garder cette clé dans un endroit accessible en dehors de votre logement.

Est-ce que quelqu’un peut entrer chez moi en volant mon téléphone ?

Les serrures connectées peuvent fonctionner à l’aide d’une application installée sur votre smartphone. Si quelqu’un vole votre téléphone, la personne doit d’abord réussir à le déverrouiller.

Pour utiliser les fonctionnalités de l’application de la serrure connectée, l’utilisateur doit renseigner son mot de passe. Sans le mot de passe, le voleur ne pourra rien faire.

Enfin, vous pouvez généralement vous connecter à votre compte depuis un autre smartphone ou un ordinateur pour révoquer l’accès avec votre téléphone volé.

