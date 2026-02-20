Intrigant. Étonnant. Exorbitant. Le Galaxy Z Trifold, réponse orgueilleuse évidente de Samsung à Huawei, ne laisse pas indifférent. Lors de son lancement, début décembre 2025, le géant coréen positionnait le Trifold comme un produit d’exception, indisponible en Europe et vendu à un prix prohibitif. Samsung a cependant proposé à Phonandroid de prendre en main le Z Trifold. Et voici nos impressions à chaud.

Le Galaxy Z Fold 7 est un produit impressionnant. À l’occasion de notre test complet, nous avons noté tous les efforts réalisés par Samsung pour créer un smartphone pliant séduisant, performant et adaptable à de nombreuses situations. Il n’empêche que l’écran interne, aussi bon soit-il, a toujours un défaut inhérent à son format : il n’est adapté à aucun usage multimédia. Il n’existe aucun contenu optimisé pour un écran carré (ou presque carré). Que ce soit dans le jeu vidéo, le cinéma ou les séries, la BD, ou encore les stories en provenance des réseaux sociaux.

Notre prise en main du Galaxy Z TriFold en vidéo

Le Galaxy Z Trifold est-il meilleur que le Mate XT Ultimate de Huawei ?

Bien sûr, les fabricants des smartphones pliants de type « Fold » expliquent que l’écran interne apporte surtout du confort en multitâches, puisqu’il est possible d’afficher deux applications en même temps. Et c’est vrai. En outre, certains usages gagnent en confort, notamment la visualisation de tableau, la retouche photo ou encore le surf sur Internet. Cependant, cet argument à lui seul ne justifie pas toujours le surcout engendré par un écran pliant.

Ce que nous voulons, c’est voir en grand nos contenus. Viennent alors les smartphones qui ne se plient plus qu’une fois, mais deux fois. L’objectif : offrir une taille et un ratio d’écran similaires à ceux d’une vraie tablette. Des smartphones tels que le Mate XT Ultimate de Huawei. Nous avons eu l’occasion de prendre en main ce produit fin 2024. Et le constat est net : avec le bon ratio, l’écran principal devient parfaitement adapté pour le multimédia. Naturellement, il y a des inconvénients : une épaisseur marquée en mode smartphone, deux charnières (donc deux fois plus de risque) et un prix prohibitif.

Durant une grosse année, le Mate XT Ultimate a été le seul smartphone de ce type. Mais les rumeurs se sont multipliées à propos d’un concurrent chez Samsung. C’est en décembre 2025 que Samsung a confirmé l’existence du Galaxy Z Trifold, une réponse tout aussi prohibitive du géant coréen, puisqu’il est annoncé à 3,6 millions de wons (soit 2100 euros, à comparer à l’équivalent de 1500 euros demandés pour le Galaxy Z Fold 7). S’il est techniquement un peu différent du Mate XT, le Z Trifold présente pourtant des caractéristiques communes, dont un écran principal ayant la taille d’une tablette.

Aujourd’hui, Samsung n’a pas l’intention de vendre ce produit en France. D’abord parce que les taxes locales gonfleraient encore un prix déjà très élevé. Ensuite parce que la firme coréenne veut tester le concept sur des marchés cibles, notamment la Corée du Sud, la Chine, les États-Unis. Il n’empêche que le Galaxy Z Trifold a attiré l’attention de tous les technophiles. Nous avons donc eu l’opportunité de l’essayer. Cet article est le résultat de notre prise en main organisée dans les locaux de la filiale française de Samsung.

La Galaxy Z Trifold est une tablette de poche (ou presque)

Faisons d’abord le tour du propriétaire. Quand il est plié, le Galaxy Z Trifold est un smartphone de la même taille qu’un Galaxy Z Fold 7, à une exception près : l’épaisseur. Il est quasiment 50 % plus épais, passant de 8,9 mm à 12,9 mm. Le Galaxy Z Trifold est donc nettement moins facile à mettre dans une poche de pantalon que le Galaxy Z Fold 7. Autre comparaison : le Trifold est plus épais que deux Galaxy S25 Edge (chacun mesurant 5,8 mm d’épaisseur).

Il faut cependant remettre ces informations dans leur contexte : le Galaxy Z Fold 7 est l’un des smartphones pliants les plus fins. Et le Galaxy S25 Edge est le plus fin des Galaxy S à date. Quand il est comparé aux Galaxy Z Fold précédents, le Galaxy Z Trifold n’est plus si épais que cela. Nous l’avons comparé à un Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm d’épaisseur). Et la différence est nettement moins importante.

L’écran externe du Galaxy Z Trifold est identique à celui du Galaxy Z Fold 7. Il mesure 6,5 pouces (soit un tout petit peu plus que la partie « externe » de l’écran du Mate XT). Son ratio est 21/9e (le fameux format CinémaScope que nous retrouvions dans les Xperia de Sony jusqu'au Xperia 1 V). Il intègre un poinçon pour l’un des deux capteurs selfies. Entouré de bordures très fines, il est recouvert de verre minéral Gorilla Glass Victus 2. Cet écran offre une prise en main très classique. À l’arrière, le téléphone est habillé d’une coque en fibre de verre, doté d’une texture très agréable à regarder et à toucher. Mais elle est très sensible aux traces de doigt.

De chaque côté de cet écran externe, nous retrouvons deux charnières (fabriquées en titane) : c’est l’une des grandes différences avec le Mate XT. Avec ce dernier, une partie de l’écran couvre l’une des deux tranches latérales (permettant d’afficher des notifications). Samsung préfère protéger entièrement la dalle flexible. Une dalle qui, contrairement à celle du Mate XT, se déplie comme un escargot (alors que le modèle de Huawei se déplie en accordéon). Déplier cette dalle demande obligatoirement l’usage des deux mains. Et les charnières ne permettent aucune position intermédiaire.

Une fois le smartphone ouvert, nous avons entre les mains une tablette extrêmement fine : de 3,9 mm à 4,2 mm selon les endroits. C’est la même épaisseur que le Galaxy Z Fold 7. C’est plus fin que le Galaxy S25 Edge, que la Galaxy Tab S11 ou que n’importe quel iPad. Une fois que le Galaxy Z Trifold est ouvert, son poids, assez élevé pour un smartphone (309 grammes), est plutôt bien réparti.

La taille de la dalle atteint 10 pouces (soit quasiment autant que le Mate XT). C’est l’équivalent d’un iPad standard. Et c’est 2 pouces de plus que le Galaxy Z Fold 7. Une différence qui a une importante cruciale sur la surface d’affichage, laquelle est ici 50 % plus élevée (305 cm2 contre 204 cm2). Et c’est bien normal : la différence entre les deux dalles est égale à la surface d’un écran de 6,5 pouces (98 cm2).

Le ratio de cet écran est 4/3 (comme les anciennes télévisions cathodiques). Il y a donc encore des bordures noires quand vous regardez un film ou une série (produits en 21/9e ou 16/9e). Mais elles sont beaucoup moins importantes. Pour les jeux, le champ de vision est beaucoup plus large que sur un écran carré (comme le Z Fold 7). L’expérience est clairement meilleure qu’avec un Fold ou tout autre smartphone pliant à deux volets. Notez la présence ici d’un second capteur selfie (identique au premier), toujours logé dans un poinçon.

Les tranches (ainsi que le châssis) sont en aluminium. Nous pouvons y voir plusieurs éléments techniques intéressants. D’abord, il y a deux haut-parleurs quasi symétriques. Ils sont situés en haut et en bas de l’écran externe. Ces deux haut-parleurs sont assez puissants et offrent une bonne expérience audio. Comme pour le Z Fold 7, vous retrouvez également sur les tranches un lecteur d’empreinte digitale caché dans le bouton de mise en marche, ainsi qu’un port USB-C particulièrement étriqué. Il sera difficile pour Samsung de faire plus fin.

Le Galaxy Z Trifold reprend la configuration du Galaxy Z Fold 7

Passons à l’intérieur du produit. La fiche technique du Galaxy Z Trifold est assez proche de celle du Galaxy Z Fold 7. Ils partagent une grande partie des composants, que ce soit l’écran externe, le SoC, la RAM et le stockage disponibles, la connectivité, la configuration photo, etc. Il y a trois différences majeures entre les deux smartphones : la taille de la dalle principale, ce dont nous avons parlé précédemment, la capacité de la batterie et la puissance de charge maximale.

La capacité de la « triple » batterie du Galaxy Z Trifold atteint 5600 mAh. Cela représente une hausse de 1200 mAh en comparaison du Galaxy Z Fold 7. Si cela peut paraitre assez faible par rapport à certains smartphones « bartype », comme le Find X9 Pro d’Oppo ou le GT8 Pro de Realme qui atteignent ou dépassent les 7000 mAh, elle n’est cependant pas ridicule pour un smartphone pliant (qui plus est l’un des smartphones pliants les plus fins du marché).

Contrairement à celles des Galaxy S25, cette capacité est même en phase avec la concurrence, puisque le Mate XT profite aussi d’une batterie de 5600 mAh. Et celle de Samsung n’est pas en silicium carbone, mais en lithium polymère. La densité énergétique est donc moindre. Pourtant, Samsung parvient à proposer une capacité équivalent. C’est bien joué. Et l’autonomie devrait être similaire à celle du Galaxy Z Fold 7.

Côté recharge, le Trifold est compatible avec la charge rapide 45 watts, comme le Galaxy S25 Ultra. Il s’agit de la charge rapide la plus qualitative chez Samsung. Nous n’allons donc pas bouder notre plaisir. Car même si c’est moins bien que le Mate XT, c’est toujours mieux que le Galaxy Z Fold 7, lequel est coincé en 25 watts.

Le Z Trifold est compatible DeX, transformant le smartphone en ordinateur sous Android. Il est possible de connecter le produit à un clavier et une souris pour une prise en main qui ressemble à celle d’un Chromebook. Il est même possible d’y connecter un écran externe, rendant l’illusion presque parfaite.

Nous avons deux gros reproches à faire sur le Galaxy Z Trifold. Ils sont communs avec le Galaxy Z Fold 7. Mais nous estimons qu’ils sont encore moins pardonnables ici. Le premier est l’absence de support du S-Pen. Pas seulement des dernières générations du stylet tactile, mais de n’importe quel S-Pen. C’est très décevant, parce que le Galaxy Z Trifold se prête particulièrement bien à l’utilisation d’un stylet pour la retouche, le dessin ou la prise de note. C’est vraiment dommage.

Le deuxième reproche concerne la configuration photo, intégralement reprise du Galaxy Z Fold 7. Elle est équivalente à celle d’un Galaxy S25 standard, lequel est vendu trois à quatre fois moins cher. Ne pas profiter d’une expérience photo ultra premium dans un smartphone vendu au-dessus des 2000 euros est un frein commercial majeur. Bien sûr, l’équipement reste bon. Et une grande partie du résultat dépend des algorithmes qui retravaillent les photos. Mais plus les capteurs et les objectifs sont bons, moins la partie logiciel a besoin d’apporter des corrections.

Alors, on achète (s'il sort en France) ?

Même s’il était vendu en France, nous ne casserions pas notre tirelire pour un Galaxy Z Trifold. Du moins, pas encore. Tout comme le Mate XT Ultimate, nous adorons le produit, techniquement très réussi pour une première version. Et nous sommes convaincus par le concept d’un smartphone qui se transforme en une vraie tablette, avec un écran d’une taille et d’un format adapté à tous les usages. Mais nous ne l’achetons pas pour trois raisons.

D’abord, le prix trop élevé : 2100 euros en Corée du Sud, ce qui pourrait s’élever à 2700 euros en France. Avec le montant demandé par Samsung, nous pourrions acheter une tablette premium (Galaxy Tab S11) et un smartphone haut de gamme (Galaxy S25 Ultra). Ensuite, le concept est encore jeune. Il doit encore s’améliorer. L’absence de S-Pen, par exemple, un vrai point faible qui était déjà difficile à pardonner sur le Galaxy Z Fold 7. Enfin, la fiche technique n’est pas toujours à la hauteur de l’ambition, notamment au niveau photo. Comme le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Trifold est moins bon qu’un Galaxy S25 Ultra, vendu deux fois moins cher.