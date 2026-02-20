Google rend Gemini 3.1 Pro deux fois plus intelligent, au prix de son humanité ?

Google déploie une nouvelle version de son intelligence artificielle. Gemini 3.1 Pro promet des performances bien supérieures en raisonnement. Mais certains utilisateurs estiment que l’IA semble désormais moins humaine.

Google accélère fortement sur l’intelligence artificielle depuis le début de l’année. Gemini évolue à un rythme soutenu et gagne régulièrement de nouvelles fonctions. Après la génération d’images et de vidéos, l’assistant peut désormais créer de la musique grâce au modèle Lyria 3. Il suffit de décrire une idée ou d’importer une image pour obtenir un morceau de 30 secondes avec paroles et instrumental. En parallèle, l’intégration avec Google Maps progresse aussi. Les utilisateurs peuvent sélectionner une zone géographique et demander à l’IA des recommandations précises.

Cette multiplication des usages s’accompagne d’améliorations techniques du modèle lui-même. Google vient ainsi de lancer Gemini 3.1 Pro en version preview. La mise à jour est déployée sur l’ensemble des formules, y compris la version gratuite. Elle est aussi disponible dans NotebookLM, l’outil de l'entreprise qui aide à analyser des documents et à résumer des contenus complexes. Avec cette nouvelle version, l’entreprise veut rendre son IA plus performante pour résoudre des tâches difficiles, notamment en logique et en programmation.

We used Gemini 3.1 Pro to build a realistic city planner app. 🏙️ Watch how the model tackles complex terrain, maps out infrastructure, and simulates traffic to generate a high-quality visualization. pic.twitter.com/SKoVzwtBy8 — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) February 19, 2026

Gemini 3.1 Pro devient bien plus performant en logique, mais change de personnalité

Gemini 3.1 Pro affiche une progression importante sur le test ARC-AGI-2. Ce benchmark mesure la capacité d’une intelligence artificielle à comprendre et résoudre des problèmes logiques totalement nouveaux. Le modèle doit identifier des motifs et appliquer des règles sans exemple préalable. Sur cette épreuve, la version 3.1 Pro atteint un score de 77,1 %. La précédente, Gemini 3 Pro, obtenait un résultat plus de deux fois inférieur. Cette différence illustre un net gain en raisonnement.

Google a présenté une démonstration de planification urbaine pour illustrer ces progrès. Le modèle analyse un terrain, organise les infrastructures et simule la circulation afin de produire une visualisation détaillée. Malgré ces avancées, certains utilisateurs expriment des réserves. Sur les réseaux sociaux, plusieurs estiment que les réponses paraissent plus analytiques et moins nuancées qu’auparavant. Ils évoquent une baisse d’empathie et de créativité. La firme rappelle toutefois qu’il s’agit d’une version provisoire appelée à évoluer avec de prochaines mises à jour.