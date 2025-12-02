C’est officiel, le Samsung Galaxy Z TriFold sort le 5 décembre 2025, mais on a une très mauvaise nouvelle à vous annoncer

Samsung vient d'officialiser le lancement de son tout premier smartphone pliable en trois. Le Galaxy Z TriFold sera commercialisé à partir de ce vendredi 5 décembre, l'occasion pour le constructeur de dévoiler l'intégralité de sa fiche technique. Oui, mais : il y a de grandes chances pour que vous ne mettiez jamais la main dessus.

Les rumeurs disaient donc vrai. Le Galaxy Z TriFold, le premier smartphone pliable en trois de Samsung, sera bel et bel bien commercialisé à partir du 5 décembre prochain. Le constructeur coréen vient tout juste de rendre la chose officielle via un communiqué de presse. “Le Galaxy Z TriFold résout l'un des plus grands défis de l'industrie mobile : offrir l'équilibre parfait entre portabilité, performances haut de gamme et productivité, le tout dans un seul appareil”, s'enorgueillit la firme.

Outre le simple fait qu'il dispose d'un écran pliable en trois, le smartphone a également droit à une longue liste d'innovations au niveau de son design. Le constructeur a mis au point ses charnières les plus avancées à ce jour, conçues pour s'adapter aux besoins spécifiques du Galaxy Z TriFold. Ces dernières sont d'ailleurs renforcées par une fine pièce métallique les protégeant de l'usure, assurant ainsi une durabilité certaine au mécanisme.

Le Galaxy Z TriFold sera bientôt disponible, mais…

Le reste de sa fiche technique est tout aussi impressionnant. Une fois déplié, l'écran mesure 10 pouces, le plus grand jamais vu chez Samsung. On trouve également un second écran externe Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du reste, le smartphone est propulsé par la même puce que les Galaxy S25, le Snapdragon 8 Elite, et alimenté par une batterie 5600 mAh, la plus grande intégré à un pliable de Samsung, et compatible à la charge 45W. La partie photo, quant à elle, sera assurée par un grand capteur principal de 200 MP.

Tout cela est très alléchant, mais ne vous jetez pas tout de suite sur votre portefeuille. En effet, alors que l'on pensait que le smartphone serait disponible en Europe, cela ne sera malheureusement pas le cas, du moins pour le moment. Samsung précise en effet que le lancement se fera d'abord en Corée du Sud, avant une sortie différée en Chine, à Taïwan, Singapour, aux Émirats Arabes Unis et aux États-Unis. Aucune mention de l'Europe à l'heure actuelle.