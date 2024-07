C’est le téléphone le plus cher de Samsung et cette année, il mise tout sur l’IA. Mérite-t-il les 2000 euros d’investissement ? Notre test du Galaxy Z Fold 6

Sommaire Prix et disponibilité

Un design classique, mais quelques ajustements pertinents

Deux écrans extrêmement bien calibrés

Une puissance un peu bridée, mais une chauffe maîtrisée

Galaxy AI, révolution ou gadget ?

Une partie photo très correcte, mais on aurait aimé plus

Alors, on achète ?

Commentaires

Nous sommes désormais à la sixième itération du Galaxy Z Fold et le terminal peut toujours compter sur son format hors du commun pour séduire. Cette année, Samsung a apporté quelques ajustements techniques à la gamme, sans pour autant bousculer sa formule. La vraie nouveauté réside en réalité dans la partie logicielle avec l’inclusion de l’intelligence artificielle. Est-ce suffisant pour craquer pour ce Galaxy Z Fold 6 ? Réponse tout de suite.

Comme chaque été, Samsung sort ses nouveaux smartphones pliants. Cette année, nous avons le droit au Galaxy Z Flip 6, mais aussi au Galaxy Z Fold 6. C’est ce dernier que nous testons aujourd’hui.

Pas de rupture dans la gamme avec cette version 2024. Comme avec les S24, Samsung continue sur sa lancée : améliorer ce qui marche, ajuster ce qui fonctionne un peu moins et proposer quelques nouveautés afin d’appâter le chaland. Cette année, c’est avec Galaxy AI que la firme coréenne veut convaincre. Son intelligence artificielle embarquée veut apporter une aide cruciale dans la retouche de vos photos, mais pas seulement.

Un smartphone qui joue la sécurité, donc, mais qui veut toujours séduire grâce à son format hors du commun. Que vaut ce Galaxy Z Fold 6 ? Est-ce seulement un produit agréable à utiliser ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 6 est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il est vendu en cinq couleurs : noir, blanc, gris, rose et bleu nuit. Voici les tarifs annoncés :

256 Go de stockage : 1999 euros

512 Go de stockage : 2119 euros

1 To de stockage : 2359 euros

Un téléphone cher. Très cher, même. Qui plus est, Samsung a augmenté les prix par rapport aux modèles précédents, sans pour autant ajouter de véritables innovations techniques. Le format Fold reste donc quelque chose de réservé à une niche et c’est bien dommage. Vu le tarif, nous serons intransigeants.

Galaxy Z Fold 6 Ecran Interne

7,6"

LTPO AMOLED 2X pliable

2160 x 1856 pixels

374 pixels par pouce

120 Hz

HDR10+



Externe

6,3"

LTPO AMOLED 2X

2376x 904 pixels

410 pixels par pouce

120 Hz

Gorilla Glass Victus 2 Chipset Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) OS Android 14

One UI 6.1.1 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go

1 To microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.4) Capteurs selfie Extérieur : 10 mégapixels

Intérieur : 4 mégapixels Batterie 4400 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Prix A partir de 1999 euros



Un design classique, mais quelques ajustements pertinents

La grosse particularité de la gamme Galaxy Z Fold, c’est bien évidemment son format hors normes : un grand écran pliable qui se referme comme un livre et un autre à l’extérieur pour les usages plus rapides. Le Galaxy Z Fold 6 ne change pas la formule, mais améliore tout de même son design par petites touches.

Premièrement, nous voyons des changements sur le châssis, en particulier au niveau des tranches. En aluminium anodisé, ces dernières sont désormais totalement plates, à l’image de celles des Galaxy S24. Cela lui donne une superbe allure, couplé avec le fait que, comme sur la version 2023, les deux parties se ferment totalement. Le vilain jour qui faisait tant grincer des dents, n’est plus que de l’histoire ancienne.

Comme d’habitude, le capteur d’empreintes se place sur le bouton d’allumage, et non sous l’écran extérieur, format oblige. Ce n’est pas gênant outre mesure, mais cela fait un peu vieillot. Ce qu’on aime particulièrement ? La charnière aussi discrète que solide, mais aussi les angles bien appuyés.

A l’arrière, nous trouvons un capot en verre trempé avec le traditionnel module photo. Comme sur les S24, il est matérialisé par trois capteurs alignés verticalement, désormais marque de fabrique du constructeur. On apprécie leur design sobre et leur cerclage noir en aluminium brossé qui contribue au chic du produit.

En main, le Galaxy Z Fold 6 apporte réellement cette sensation d’ultra-premium avec son aluminium chic et son poids parfaitement équilibré. Sur ce point, Samsung a fait un effort puisque le téléphone ne fait que 239 grammes, soit un petit peu plus qu’un Galaxy S24 Ultra (233 grammes). Appréciable ! Déplié, il ne fait que 5,2 mm d’épaisseur, donnant presque l’impression de manipuler une plaque de métal sur lequel un écran est juste apposé. Replié, il fait 12,1 mm. C’est un peu plus costaud qu’un smartphone classique, mais assez fin pour rentrer aisément dans une poche.

Samsung a apporté quelques modifications au niveau des écrans. La dalle extérieure de 6,3 pouces, tout d’abord, dispose maintenant d’un format 21 :9, donc moins étroit qu’avant et le rapprochant plus d’un smartphone « classique ». Une bonne chose, étant donné que l’utilisateur passe 80% de son temps sur celui-ci. Ce n’est plus une dalle secondaire ! On aime également les bords fins et symétriques qui contribuent à lui donner une certaine allure.

L’écran interne pliable de 7,6 pouces, quant à lui, bénéficie d’un format carré, à l’image de la concurrence. Le but est de proposer la dalle la plus adaptée possible à tous les usages, que ce soit en jeu, en navigation ou en visionnage de vidéos. Pratique.

On peut noter deux choses sur cette dalle pliable. La présence de la caméra frontale cachée sous l’écran, tout d’abord. Cela permet d’avoir un affichage sans fioritures et agréable. Cependant, sa piètre qualité (4 Mp) et la présence d’une autre sur l’écran extérieur la rend quelque peu inutile. Qui voudrait faire une visio avec une image digne d’une webcam de 2007 ? Samsung aurait tout simplement pu la supprimer.

Ensuite, on remarque toujours la présence de la vilaine pliure au centre. Certes, on l’oublie vite à l’usage, mais quand on voit que la concurrence (comme Honor ou OnePlus) a réglé ce problème depuis longtemps, cela agace un peu.

Samsung livre un smartphone toujours aussi maîtrisé, aux finition impeccables. Le format reste le même, mais la marque ajuste le tir, notamment au niveau du châssis, plus chic que jamais, et du format d’écran. On peut pointer du doigt quelques petites choses malheureuses, comme la pliure très visible au milieu de la dalle ou une caméra frontale pas vraiment pertinente. Mais dans l’ensemble, nous avons un produit réussi et surtout agréable en main. Que vaut-il au niveau de la technique ? Réponse tout de suite.

Deux écrans extrêmement bien calibrés

Le Galaxy Z Fold 6 dispose de deux écrans LTPO AMOLED 2X. Le premier, situé sur la coque externe, adopte une diagonale de 6,3 pouces, une définition de 2376 x 968 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On l’a dit, Samsung a ajusté le format pour le rendre moins étroit, donc plus proche des smartphones classiques. L’écran interne de 7,6 pouces propose une définition de 2160 x 1856 pixels et est 120 Hz également. Sur le papier, nous avons quelque chose de très solide. Cela se confirme lors de nos mesures.

Les deux écrans ont exactement le même calibrage. AMOLED oblige, ils offrent un contraste quasi-infini, avec des noirs extrêmement profonds (pixels éteints) et des blancs éclatants. Idéal pour regarder des séries ou des films ; les scènes sombres y sont parfaitement lisibles. Nous avons mesuré une luminosité maximale sur les deux dalles à 900 cd/m², ce qui est excellent et permet une parfaite visibilité dehors même par jour de grand soleil. Regarder sa série préférée sur la plage cet été ? Pas de souci avec le Fold 6.

Comme d’habitude, Samsung propose deux modes de couleurs dans les paramètres. Le mode Vif et le mode Naturel. Le premier dispose d’une température à 6900K, soit au-dessus de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, l’écran tire donc légèrement vers le bleu, mais rien de dramatique. Le Delta E moyen monte lui à 1,9, c’est excellent (en-dessous de 3 étant très bon). Seuls les verts et les jaunes accusent un écart plus important (Delta E à 5,5) afin de donner plus d’impact à l’affichage. Le mode naturel, pour sa part, est tout simplement parfait : Delta E moyen à 1,2 et température à 6500K. Bref, l’image est fidèle à la réalité. Un calibrage au poil. Encore une fois, Samsung régale au niveau de l’écran : le Galaxy Z Fold 6 est l’un des meilleurs terminaux du marché sur ce segment.

Côté audio, le tableau est aussi brillant. Samsung a placé deux hauts-parleurs matérialisés sous la forme d’une fente sur la tranche inférieure et supérieure. En mode fermé ou déplié, nous avons donc un son parfaitement équilibré, puissant et bien dirigé vers l’utilisateur. Regarder un film sur son téléphone pour profiter de son grand écran ? Aucun souci. En bref, c’est du bon travail.

Une puissance un peu bridée, mais une chauffe maîtrisée

Le Galaxy Z Fold 6 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le SoC le plus puissant du marché actuellement. Il est épaulé par 12 Go de RAM et notre modèle de test embarque une mémoire de 512 Go. C’est du costaud. Nous avons évidemment effectué nos traditionnels benchmarks et les résultats obtenus sont très intéressants. En termes de calcul pur, il est au niveau du Galaxy S24 Ultra, doté du même processeur. De fait, le multitâches est aisé avec ce terminal. Une excellente nouvelle, d’autant plus que le grand écran met à l’honneur l’utilisation avec plusieurs fenêtres.

Cependant, on note qu’il est en retrait en termes de 3D. Si ce n’est pas catastrophique, loin de là, il est en-dessous des terminaux dotés du même SoC. Ça, c’est au niveau de la puissance pure en benchmark, mais heureusement, cela ne se ressent pas en jeu. Le dernier titre de MiYoho, ZenlessZoneZero, se montre extrêmement gourmand. Pourtant, le Z Fold 6 le fait tourner sans souci en 60 i/s avec tous les graphismes au maximum. Un téléphone qui siéra aux gamers, donc, d’autant plus que son grand écran permet de profiter à fond de ses jeux préférés. Revers de la médaille ? Il n’est pas très « pad friendly » compte-tenu de son gabarit.

Terminons avec sa gestion de la chaleur. Celle-ci est bien confinée dans la partie du smartphone qui n’accueille pas l’écran externe. En surface, la chauffe atteint les 46 degrés. C’est beaucoup, mais le format du téléphone fait qu’on ne la sent pas avec nos doigts en pleine partie. Malin.

Du côté de l’autonomie, le Galaxy Z Fold 6 embarque une batterie de 4400 mAh, une capacité un peu juste à notre goût, surtout si vous avez tendance à beaucoup utiliser l’écran interne. Mais théoriquement, l’utilisateur passe environ 80% de son temps sur la dalle externe, plus pratique pour les usages « sur le pouce ». Lors de notre semaine de test, nous avons eu environ entre 25 et 35 % de batterie au moment du coucher. C’est correct, mais pas incroyable. En utilisant l’écran interne plus longuement, pour du jeu ou de la simple navigation, nous tombons entre 15 et 25 % le soir. Là, c’est un peu juste. A noter qu’utiliser Galaxy AI, que ce soit pour de la retouche photo ou de la traduction instantanée, est très énergivore et peut faire baisser votre niveau de batterie de 10% en quelques minutes seulement. Il faudra donc rester vigilant.

Comme d’habitude, Samsung ne fournit pas de chargeur dans sa boîte, juste un câble. Un peu dommage, surtout que l’argument écologique n’a pas vraiment de sens dans cette industrie extrêmement polluante. Le Galaxy Z Fold 6 est compatible avec la charge rapide de 25 W et nous avons mesuré une réalimentation du smartphone de 1 à 100% en un peu plus d’une heure vingt. On ne va pas se mentir, c’est un peu long…

Galaxy AI, révolution ou gadget ?

Le Galaxy Z Fold 6 tourne sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1.1. En ce qui concerne la navigation, Samsung n’a pas changé sa formule. Nous avons toujours une partie logicielle qui offre deux bureaux distincts (un pour chaque écran) et qui gère parfaitement la transition entre les deux. Vous avez une application ouverte et vous ouvrez le téléphone ? Vous la retrouvez immédiatement à l’intérieur.

Plus encore, la gestion du multitâches est au rendez-vous, avec la possibilité d’épingler plusieurs apps dans chaque coin de l’écran. Bien évidemment, on retrouve la « barre des tâches » qui affiche nos apps favorites ainsi que les dernières utilisées. Pour le dire simplement : tout est en ordre et on retrouve vite nos marques si on a déjà utilisé un terminal de la gamme. Samsung sait y faire et le montre encore.

La grande nouveauté réside dans l’inclusion de Galaxy AI. Il s’agit de tout un tas de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Elles ne sont pas inédites, puisqu’elles avaient fait leur entrée dans l’écosystème Samsung avec les Galaxy S24. On retrouve ainsi la retranscription de réunions à l’écrit, l’ajustement des notes (prises avec le S Pen, non fourni avec le téléphone) ou encore la réécriture des messages. C’est un peu gadget mais ça peut dépanner.

D’autres nouveautés font leur apparition, comme la rédaction automatisée. En cliquant sur les petites étoiles sur le clavier Samsung, il est possible de lui demander d’écrire un message. « Ecris-moi un texto poli qui dit que je serai un peu en retard » ou encore « demande de manière familière si untel veut bien venir au cinéma avec moi ». Pratique, même si on sent très rapidement les limites. Il n’est pas rare que Galaxy AI refuse tout simplement de rédiger un message, car hors charte. Générer un poème d’amour pour votre dulcinée ? Impossible. Trouver une excuse pour ne pas venir travailler ? Débrouillez-vous. Des barrières arbitraires qui agacent un peu, tant elles sont nombreuses.

Deux autres fonctionnalités intéressantes font leur apparition. La plus emblématique, c’est la retouche photo, qui permet de générer des portraits 3D ou cartoon, ou encore de dessiner des éléments sur un cliché déjà existant. Cela fonctionne bien, même si nous arrivons tout de suite à voir les limites. Pour cet aspect, nous vous redirigeons vers notre article dédiée.

La fonctionnalité Interprète est plus intéressante, puisqu’elle utilise pleinement le format à deux écrans du Fold. Parlez ou écrivez sur la dalle intérieure et une traduction s’affiche sur l’extérieur. Si une conversation avec une personne qui ne parle pas votre langue reste mécanique, cela peut grandement aider en cas de besoin. Cette feature la rends un poil plus fluide qu’avec Google Traduction sur un seul écran.

Bref, des ajouts IA parfois pertinents, parfois non. Si l’intelligence artificielle représente un petit gadget sympathique, elle reste loin d’être indispensable dans la vie de tous les jours. En tout cas, Samsung mise énormément dessus, mais ce n’est pas vraiment un argument fatal pour convaincre les acheteurs de se tourner vers ce Z Fold 6.

Une partie photo très correcte, mais on aurait aimé plus

Le Galaxy Z Fold 6 est doté du même module photo que le Galaxy S24. Nous avons donc un capteur grand angle de 50 mégapixels (f/1.8), un ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2) et un téléobjectif de 10 mégapixels (f/2.4). Certes, c’est un module très correct sur le papier, mais à 2000 euros, nous aurions apprécié le même que sur le S24 Ultra, bien supérieur. Surtout que la concurrence comme OnePlus avec l'Open a montré qu’il était possible de conjuguer format Fold et gros module.

Concrètement, nous avons des photos très équilibrées, avec une bonne gestion des couleurs et des contrastes. Le grand angle se débrouille parfaitement, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Comme on peut le voir dans les clichés de l’église, la lumière est aussi bien gérée, malgré quelques errances au niveau des sources artificielles un peu fortes. Dans l’ensemble, c’est bien !

L’ultra grand angle, même s’il a une fâcheuse tendance à rendre les photos un poil plus lumineuses, arrive aussi à convaincre, tout comme le téléobjectif X3.

Le Zoom numérique peut aller jusqu’à X30 et donne des résultats lisibles, mais inexploitables.

Pas de capteur macro dans le Galaxy Z Fold 6, mais des photos de près maîtrisées, idéal pour prendre des détails sur des objets.

Le mode nourriture, quant à lui, est rigolo avec son bokeh exagéré, mais un peu gadget. Ceux qui aiment partager leur plat sur les réseaux préféreront le mode classique.

Signalons aussi la présence d’un mode portrait très efficace qui découpe excellement bien les sujets.

Enfin, le mode nuit est réussi, même si l’algorithme de Samsung a tendance à modifier la colorimétrie à sa guise pour rendre le résultat plus lisible tout en gardant une certaine fidèlité au niveau des lumières. Loin d’être le meilleur du marché, mais nous restons dans le domaine du correct.

En définitive, le Galaxy Z Fold 6 apporte une partie photo très correcte. Toutefois, vu le placement tarifaire du produit et sa promesse d’être l’étendard technique de Samsung, nous aurions aimé un peu plus, comme un module hérité du S24 Ultra avec son grand angle de 200 mégapixels. Peut-être pour le modèle de 2025 ?

Alors, on achète ?

Le Galaxy Z Fold 6 est techniquement un excellent téléphone. Bonne puissance, superbes écrans, design aux finitions impeccables, autonomie solide et partie photo de bonne facture (même s’il aurait pu être meilleur), il est bon sur tous les points techniques. Mais ce qui fait sa particularité, c’est bien évidemment son format hors du commun. C’est bien là-dessus qu’il se démarque.

Le format Fold apporte un confort appréciable avec ses deux écrans aux usages complémentaires. Si en journée, nous avons tendance à nous contenter de l’écran extérieur, le soir venu, on prend plaisir à le déplier pour regarder sa série ou jouer. Plus besoin de tablette ! Un téléphone avant tout dédié à ceux qui consomment beaucoup de contenus.

Reste à se poser la question : on achète ? Samsung signe un excellent produit, c’est indéniable. En revanche, on ne peut qu’être échaudé devant le tarif du smartphone. 2000 euros tout de même ! Un prix en augmentation par rapport à l’année dernière. La promesse de voir les Fold baisser d’année en année ? Il faut l’oublier ! Nous avons un smartphone ultra haut de gamme qui s’assume. S’il comblera amplement l’acheteur qui a les moyens, il reste un investissement un peu trop important pour ce qu’il propose. Quitte à choisir un pliable, autant se tourner vers les anciens modèles, toujours aussi bons et maintenant moins onéreux.