Parmi les nombreux constructeurs de smartphones, c'est Huawei qui a dégainé le plus vite son smartphone pliable en 3 ! Nous avons eu l'occasion de prendre en main le Huawei Mate XT Ultimate Design et le moins que l'on puisse dire, c'est que le smartphone est un vrai petit bijou de technologie, qui a vraiment de quoi séduire même les plus réfractaires aux pliants.

Dévoilé il y a quelques jours à peine, le premier smartphone pliable en trois fait déjà un carton en Chine. Plus de 10 millions d'unités du Huawei Mate XT ont été précommandées, et la pénurie est telle que le smartphone se revend déjà là-bas à prix d'or.

Pour l'instant, impossible de l'acquérir dans l'Hexagone, mais Huawei France a fait le nécessaire pour rattraper un exemplaire et nous a permis de le prendre en main dans son store parisien. Voici donc nos premières impressions concernant le Huawei Mate XT Ultimate Design, un smartphone qui ne manque pas d'atouts technologiques et qui pourrait bien révolutionner les usages classiques d'un smartphone.

Huawei Mate XT : le premier smartphone qui se plie en 3 est là !

Il va falloir s'y habituer. Lorsque l'on parlait jusqu'à présent d'un téléphone pliant, on imaginait systématiquement un appareil pliable comme le Galaxy Z Fold6 ou le Galaxy Z Flip6, qu'importe le mode d'ouverture. Désormais, il faudra aussi compter sur une nouvelle catégorie d'appareils : les smartphones pliables en trois !

Nous avons eu l'occasion de tester le tout premier modèle de téléphone pliable en 3 réellement commercialisé, le Huawei Mate XT. Et disons-le d'entrée de jeu : même si l'expérience a été de courte durée, le smartphone nous a littéralement bluffés. Son principal atout réside dans sa surface d'affichage une fois l'appareil totalement déplié.

Un petit tour du propriétaire s'impose avant de commencer

Le Mate XT est livré dans une grande boîte toute de noir vêtue. À l'intérieur de celle-ci, on trouve deux câbles (un en USB-A et l'autre en USB-C), un bloc d'alimentation (en USB-A/USB-C), la coque et l'adaptateur allume-cigare (également en USB-A/USB-C). Et bien évidemment le smartphone en lui-même.

La coque possède son propre support rotatif, lequel permet de faire tenir le smartphone soit à la verticale, soit à l'horizontale. De quoi regarder une série ou un film dans de très bonnes conditions (à l'horizontale), ou travailler/surfer sur le web (à la verticale, donc).

Niveau matériel, on trouve à l'intérieur de l'appareil un Kirin 9010, le même qui alimente le Pura 70 Ultra, une batterie de 5 600 mAh, 16 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Et pour la photo, c'est un capteur de 50 MP (module principal) et deux de 12 MP (zoom optique et ultra-grand-angle) qui équipe le smartphone pliable.

Nos toutes premières impressions sur le Mate XT

Alors que la surface d'affichage d'un smartphone pliant en 2 reste finalement assez restreinte (comptez entre 7,5 et 8″), le pliant en 3 de Huawei offre un confort d'utilisation très proche de celui d'une vraie tablette. Ainsi, dans le cas du Mate XT, on profite d'une surface d'affichage de… 10,2″ ! Et cela s'en ressent dès les premières secondes de prise en main. On a réellement l'impression de se retrouver face à une tablette classique Android d'assez grande taille, comme la Galaxy Tab S9 de Samsung (une tablette de 11″, rappelons-le).

Une fois le smartphone totalement replié, c'est l'un des écrans internes, en l'occurrence celui de gauche, qui fait office d'écran externe. Notez par ailleurs qu'il est envisageable de n'utiliser que deux des trois écrans, l'écran de gauche s'éteignant automatiquement si le smartphone n'est pas totalement déplié. Bref, tout est possible avec le Mate XT, qui offre des usages totalement inédits.

Pour afficher une application en mode fenêtré, rien plus simple : un simple glisser-déposer sur l'un des 3 écrans suffit à adapter automatiquement la taille d'affichage de cette même application. Dès lors, on peut afficher 3 applications en même temps sur le Mate XT et profiter d'un réel mode multitâche. Quelques applications tirent d'ores et déjà parti de l'affichage sur 1, 2 ou 3 écrans. C'est le cas notamment de TikTok, dont les vidéos s'adaptent automatiquement à la surface d'écran disponible. À cause d'HarmonyOS et du temps imparti lors de notre session de prise en maint, nous n'avons pas pu vérifier si une application comme YouTube était elle aussi supportée, mais il y a très peu de chances qu'elle le soit.

Au final, nous avons été particulièrement séduits par ce Mate XT et par l'expérience qu'il procure. L'appareil nous a également surpris par sa légèreté (moins de 300 grammes). De quoi reléguer définitivement aux oubliettes les pliables en 2 ? Peut-être, mais il faudra encore quelques mois, voire quelques années, avant que ce type de produit s'impose réellement. Car son prix risque d'en refroidir plus d'un !

À quand une commercialisation en France ?

Si vous comptez acquérir le Mate XT, il faudra d'une part l'importer de Chine, et d'autre part casser votre tirelire. Car Huawei ne compte pas pour le moment commercialiser son nouveau smartphone chez nous. Certaines rumeurs affirment que l'appareil pourrait être lancé début 2025 à l'international. Une info que ne nous a pas confirmée Huawei France, du moins en ce qui concerne l'Hexagone.

En ce qui concerne le prix de l'appareil, il se négocie en Chine entre 2580 et 3090 € en fonction de la capacité de stockage interne. Là aussi, il y a de quoi se montrer dubitatif quant à un lancement en France, puisqu'une fois les diverses taxes appliquées, il faudrait compter sur des tarifs oscillant entre 3500 et 4000 euros. Soit deux fois plus cher qu'un pliable classique. L'innovation technologique se paie au prix fort, très fort.