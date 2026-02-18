Pourquoi utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes en ligne est une mauvaise idée

Si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs de vos comptes en ligne, vous êtes loin d’être le seul. La plupart des internautes réutilisent en effet les mêmes identifiants pour Gmail, Facebook, Netflix ou encore pour leurs comptes bancaires en ligne. Cette habitude peut pourtant avoir des conséquences désastreuses.

Chaque année, des études montrent que la plupart des internautes continuent d’utiliser des mots de passe banals et très faciles à craquer. Selon une étude de NordPass publiée en 2025, admin, 123456 et password occupent le top 3 des mots de passe les plus utilisés par les Français.

Une autre erreur courante que commettent les internautes consiste à réutiliser le même mot de passe pour plusieurs de leurs comptes en ligne. Cette habitude est également très risquée, et ce, même si vous utilisez un mot de passe complexe qui respecte les recommandations en matière de sécurité.

Pourquoi de nombreux internautes continuent de faire le mauvais choix

La méconnaissance des risques liés à ces habitudes est une cause, mais de nombreux internautes conscients des dangers commettent pourtant les mêmes erreurs. Cela est dû notamment au poids que représente la gestion des mots de passe pour le cerveau.

Il est extrêmement difficile, voire impossible pour un humain de mémoriser des dizaines de mots de passe qui soient à la fois complexes et uniques. Il faut également pouvoir associer chaque mot de passe au compte qui lui correspond. La charge cognitive est considérable et pousse de nombreux internautes à mémoriser un seul mot de passe, qu’ils utilisent pour presque tous leurs comptes en ligne.

Réutiliser le même mot de passe : le risque de l'effet domino

Chaque site internet ou service en ligne fonctionne certes séparément, mais si vous utilisez les mêmes identifiants pour différents services, la compromission d’un seul mot de passe peut potentiellement affecter tous vos comptes. C’est comme utiliser la même clé pour votre maison, vos bureaux et votre voiture. Cette seule clé, si elle venait à être volée, vous ferait subir des préjudices en chaîne.

Les pirates disposent aujourd’hui de nombreuses techniques pour retrouver les identifiants de plusieurs comptes appartenant à la même personne, en partant d’un seul compte piraté.

Comment les hackers transforment un mot de passe volé en un pillage en chaîne

Des millions d’identifiants de comptes piratés sont constamment en vente sur le Dark Web : adresses email, noms d’utilisateurs, mots de de passe… De nombreux cybercriminels ont ainsi accès à ces données.

Grâce à des techniques comme le credential stuffing ou bourrage d’identifiants, un hacker peut tester des identifiants volés sur des centaines de plateformes simultanément. Pas besoin d’avoir des compétences poussées en informatique : des outils spécialisés, accessibles à tous, se trouvent facilement sur les mêmes forums du Dark Web, pour quelques dizaines d'euros.

Le credential stuffing est très difficile à détecter par les systèmes de sécurité car elle ne nécessite pas plusieurs tentatives de connexion sur le même site. Lorsqu’une tentative échoue, l’outil passe à une autre plateforme.

En quelques heures seulement, cette technique permet d’identifier toutes les plateformes où la victime utilise la même combinaison d'email et de mot de passe. Ainsi, le vol de vos identifiants Facebook peut potentiellement affecter le compte de votre banque en ligne, avec les préjudices financiers qui peuvent en découler.

Gestionnaire de mots de passe et analyseur de fuites de données : une solution 2-en-1 pour éviter le pire

Il n’est pas nécessaire de mémoriser ses mots de passe, encore moins de les saisir manuellement à chaque fois que l’on souhaite se connecter à un compte. La solution consiste à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ce type d’outil a plusieurs avantages. Il permet de :

Générer un mot de passe complexe et unique pour chaque compte.

Stocker vos identifiants de manière sécurisée.

Remplir automatiquement les formulaires de connexion : vous n’aurez pas à saisir vos identifiants manuellement pour vous connecter à vos comptes.

Synchroniser les mots de passe sur tous vos appareils.

De plus en plus de gestionnaires de mots de passe proposent des fonctionnalités supplémentaires pour une sécurité renforcée. C’est le cas de NordPass, qui est inclus dans les formules Plus et Premium de NordVPN.

Cette fonctionnalité inclut un analyseur de fuites de données. Celui-ci analyse constamment le Dark Web et vous alerte si vos mots de passe, adresse email ou informations de carte de crédit figurent dans une fuite de données.

Cela vous permet de prendre des mesures urgentes afin d’éviter l'exploitation de ces données à des fins malveillantes, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses, comme un préjudice financier important.

L’autre avantage du pack de fonctionnalités de NordVPN est qu’il inclut aussi une protection contre le phishing via l’option Protection anti-menaces Pro. Le phishing est l’une des méthodes les plus répandues pour voler les identifiants et autres données sensibles des internautes.

Découvrir NordPass via NordVPN

En résumé, utiliser un gestionnaire de mot de passe est devenu une nécessité face aux menaces croissantes liées à la sécurité en ligne. Ce genre d’outil permet non seulement de générer des mots de passe forts et uniques, mais aussi de les stocker de manière sécurisée afin que vous les renseigniez automatiquement à chaque connexion, peu importe l’appareil utilisé.

Enfin, des solutions comme NordVPN proposent tout un ensemble de fonctionnalités qui renforcent votre cybersécurité : VPN, gestionnaire de mots de passe, surveillance du Dark Web, alertes en cas de fuite de données ou encore une protection contre le phishing et les malwares.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par NordVPN.