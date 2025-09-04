Samsung lance les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra, ses nouvelles armes contre l’iPad Pro

Sans surprise, Samsung profite de la rentrée pour dévoiler de nouvelles tablettes haut de gamme : les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra. Remplaçantes des Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra de 2024, elles veulent détrôner les iPad Pro d’Apple. Quels sont leurs atouts pour remplir cette mission ? Réponse dans cette présentation complète.

Le rendez-vous était donné : aujourd’hui, jeudi 4 septembre, Samsung a présenté trois produits. Le premier d’entre eux est le Galaxy S25 FE dont vous pouvez retrouver une présentation complète dans nos colonnes. Ce remplaçant du Galaxy S24 FE est commercialisé dès aujourd’hui à partir de 749 euros. Les deux autres sont des tablettes. Il s’agit, sans grande surprise, des Galaxy Tab S11. Elle viennent accompagner la toute récente (et bien plus abordable) Galaxy Tab S10 Lite.

Samsung lance ses nouvelles tablettes haut de gamme à partir de 899 euros

La gamme Galaxy Tab S11 se compose dans un premier temps de deux modèles : la Galaxy Tab S11 « standard » et l’exubérante Galaxy Tab S11 Ultra. Vous remarquerez que Samsung a remplacé la Galaxy Tab S10+ de 2024 par un modèle « standard ». Celle-ci a l’énorme avantage d’être plus abordable : à partir de 899 euros, contre 1150 euros pour la Tab S10+. Le modèle Ultra reste toujours assez onéreux, mais son prix baisse tout de même très légèrement, passant de 1350 euros à 1340 euros. La baisse est même plus prononcée pour les versions plus fournies. Voici tous les prix pour les deux tablettes :

Galaxy Tab S11 WiFi 128 Go : 899 euros

WiFi 128 Go : Galaxy Tab S11 WiFi 256 Go : 959 euros

Galaxy Tab S11 WiFi 512 Go : 1079 euros

Galaxy Tab S11 5G 128 Go : 1049 euros

Galaxy Tab S11 Ultra WiFi 256 Go : 1339 euros

WiFi 256 Go : Galaxy Tab S11 Ultra WiFi 512 Go : 1459 euros

Galaxy Tab S11 Ultra WiFi 1 To : 1759 euros

Galaxy Tab S11 Ultra 5G 256 Go : 1489 euros

Vous remarquerez qu’il n’existe, à chaque fois, qu’un seul palier de stockage pour la version 5G des deux tablettes : 128 Go pour la Tab S11 et 256 Go pour la Tab S11 Ultra. Il y avait deux options en 2024, dommage. Autre point intéressant : Samsung rajoute un palier de stockage à 512 Go pour la Tab S11. Pour le reste, les options sont globalement les mêmes.

La Galaxy Tab S11 conserve toute l'expérience premium de Samsung

La Galaxy Tab S11 est certes moins chère que la Galaxy Tab S10+ à son lancement. Mais elle est aussi moins ambitieuse. Son écran est plus petit, son châssis plus compact et son poids plus léger. Par conséquent, sa batterie est moins généreuse. En revanche, Samsung conserve une plate-forme nerveuse, toujours fournie par MediaTek. Il s’agit ici du Dimensity 9400+, accompagné de 12 Go de RAM. Le corps de la tablette est toujours certifié IP68. Et la dalle est toujours Dynamic AMOLED 2X, 2K, LTPO et 120 Hz. La luminosité peut monter à 1000 nits avec des contenus HDR et jusqu’à 1600 nits en pointe locale. Voici les éléments importants de la fiche technique :

Écran LTPO Dynamic AMOLED 2X WQXGA 120 Hz de 11 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 9400+

12 Go de RAM et 128Go, 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 8400 mAh compatible charge rapide 45 watts (15 watts sans fil)

compatible charge rapide 45 watts (15 watts sans fil) Capteur photo 13 MP et capteur selfie 12 MP

Compatible WiFi 6e, Bluetooth 5.4, 5G en option

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Quadruple haut-parleur AKG

AKG Android 15 et OneUI 8 (7 ans de mise à jour OS et sécurité)

Certification IP68

La Galaxy Tab S11 Ultra est un simple refresh de la Tab S10 Ultra

La Galaxy Tab S11 Ultra, quant à elle, reprend le positionnement de la Galaxy Tab S10 Ultra. Même format d’écran. Pratiquement la même taille et le même poids. Des matériaux similaires pour le châssis et l’écran. Une dalle quasi identique, avec le traitement antireflet que nous avons tant apprécié avec la Galaxy Tab S10 Ultra (et l’iPad Pro). Les mêmes options pour la RAM et le stockage. Un équipement photo identique, à la différence qu’il n’y a plus deux capteurs selfies en façade, mais un seul. La batterie est un peu plus généreuse, mais la charge rapide opte pour la même puissance. La plate-forme a été mise à jour (pour adopter ici aussi le Dimensity 9400+). Voici les éléments importants de la fiche technique :

Écran LTPO Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ 120 Hz de 14,6 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 9400+

12 ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage

Batterie 11600 mAh compatible charge rapide 45 watts (15 watts sans fil)

compatible charge rapide 45 watts (15 watts sans fil) Double capteur photo 13+8 MP et capteur selfie 12 MP

Compatible WiFi 6e, Bluetooth 5.4, 5G en option

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Quadruple haut-parleur AKG

AKG Android 15 et OneUI 8 (7 ans de mise à jour OS et sécurité)

Certification IP68

Les vraies nouveautés des Galaxy Tab S11 sont logicielles

Les changements les plus importants, pour les deux tablettes, ne sont finalement pas à retrouver sur leurs fiches techniques respectives, mais au niveau de l’expérience globale. D’abord, les deux tablettes profitent de la dernière version de One UI. Une version optimisée pour l’utilisation bureautique avec des fenêtres (enfin) redimensionnables comme celle de Windows. En outre, DeX peut désormais gérer plusieurs espaces de travail. C’est très pratique. Dans cette version de One UI, vous retrouvez aussi toutes les nouveautés liées à l’intelligence artificielle : Now Bar, Now Brief, Gemini Live, etc.

Deuxième modification importante, Samsung change le S-Pen (fournis systématiquement avec les deux tablettes) : son corps devient hexagonal pour une prise en main plus proche de celle d’un stylo BIC. Il est doté d’un bouton de raccourci qui permet d’appeler certaines fonctions d’écriture (style, épaisseur et couleur du trait). Il est accompagné d’une application pense-bête type « Post-It » et d’une nouvelle version de Samsung Note. Celle-ci est nourrie à l’intelligence artificielle avec des fonctions de croquis génératif et d’aide à l’écriture manuscrite.

Les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra sont disponibles dès aujourd’hui, jeudi 4 septembre 2025. Et durant les premières semaines de commercialisation, Samsung offre pour tout achat une protection Bookcover et un an de Microsoft 365. Reste à savoir si toutes ses promesses seront tenues. Ce que nous saurons grâce à nos tests à venir prochainement sur Phonandroid.