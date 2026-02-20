Le Galaxy S26 devrait embarquer une fonctionnalité exclusive qui va rendre ses photos beaucoup plus belles

Les dernières fuites à propos du Galaxy S26 se font la malle quelques jours avant le lancement officiel. La dernière en date s'intéresse à son système photo, qui serait finalement bien plus intéressant qu'il n'y paraît.

Galaxy S25 Ultra

Le 25 février prochain, Samsung dévoilera aux yeux du monde son tout nouveau flagship, le Galaxy S26. Les fuites se sont évidemment bousculées ces derniers mois, si bien qu'un sentiment général de déception à leur encontre a déjà émergé. Il faut bien reconnaître que la fiche technique des trois modèles n'apporte que peu de nouveautés par rapport à la génération précédente. Si l'on prend l'exemple de la partie photo, cela devient assez édifiant.

Selon les récentes rumeurs, les modèles standard et Plus seront équipés d'un capteur principal 50 MP, d'un capteur téléphoto 10 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un capteur selfie 12 MP. Le modèle Ultra, quant à lui, devrait embarquer un capteur principal 200 MP, un périscope 50 MP, un ultra grand-angle 50 MP et un téléphoto 10 MP. Autrement dit, pas de grandes différences matérielles par rapport au Galaxy S25. Or, justement, la nouveauté serait plutôt à chercher du côté logiciel.

Sur le même sujet — Samsung Galaxy S26 Ultra : voici à quoi ressemblera le smartphone, cette fois c'est certain

Voici comment le Galaxy S26 fera de meilleures photos que son prédécesseur

En effet, on sait déjà, par le biais de divers teasers publiés par Samsung, que les Galaxy S26 compteront beaucoup sur leur software, et notamment les fonctionnalités IA, pour améliorer le rendu de ses photos. Justement, on en sait un peu à ce sujet, grâce à une fuite qui nous vient du leaker renommé Ice Universe. Sur X (anciennement Twitter), celui-ci affirme ainsi que “Samsung a adopté un nouvel algorithme de réduction du bruit”.

Ce que cela signifie, c'est qu'une fois traité par le logiciel du Galaxy S26, les photos obtenues seront beaucoup plus nettes, surtout dans des environnements peu lumineux. Ice Universe explique ainsi que le ciel y est beaucoup plus bleu et surtout uniforme. À cela s'ajoute un mode 24P qu'il sera possible de sélectionner dans l'appareil photo, avec une définition “très haute” selon le leaker. Toutes ces nouveautés seront exclusives au flagship.


