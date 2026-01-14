Le Samsung Galaxy Z TriFold fait déjà polémique à cause de son écran défectueux

Le Galaxy Z TriFold de Samsung vient à peine de sortir que son écran pose déjà problème. Un utilisateur affirme qu’il s’est abîmé sans aucun choc. À ce prix-là, ça fait désordre.

Samsung a lancé le Galaxy Z TriFold en décembre 2025. Il s’agit de son tout premier smartphone à trois volets. La marque promet une résistance allant jusqu’à 200 000 pliages, ce qui correspond à plusieurs années d’usage. Lors d’un test de durabilité en Corée du Sud, le téléphone avait montré des signes d’usure mécanique après 144 000 pliages, mais l’écran restait intact. En comparaison, le Galaxy Z Fold 7 est annoncé comme capable de supporter jusqu’à 500 000 pliages. Le Z TriFold reste pourtant un produit haut de gamme, vendu à environ 2 000 euros.

Mais à peine commercialisé, ce modèle fait déjà l’objet d’une première polémique. Un utilisateur sud-coréen a publié un message sur les forums officiels de Samsung. Il affirme que l’écran de son Galaxy Z TriFold s’est endommagé sans qu’il n’ait subi de chute ni de choc. Une ligne blanche serait apparue près de la charnière gauche. Depuis, l’un des trois volets de l’écran s’allume et s’éteint sans raison apparente. Ce défaut empêche une utilisation normale du téléphone.

Un utilisateur signale un écran cassé sur son Samsung Galaxy Z TriFold sans aucun choc

Depuis l’apparition de la ligne blanche sur l’écran, le panneau gauche de son Galaxy Z TriFold s’allume et s’éteint de manière aléatoire. Malgré ce dysfonctionnement, le smartphone est encore sous garantie, mais Samsung ne propose pas de remplacement gratuit. Selon l’utilisateur concerné, l’entreprise offre seulement une remise de 50 % sur la réparation de l’écran. Le coût total étant de 1 300 000 wons, soit environ 740 euros, ce dernier doit tout de même payer une somme importante. Aucun échange standard n’est prévu. Pour un smartphone vendu 3 590 400 wons (environ 2 000 euros), présenté comme le modèle pliant le plus ambitieux de la marque, cette politique de service après-vente passe mal.

Le Galaxy Z TriFold s’est écoulé en quelques minutes à chaque mise en vente en Corée. Samsung prévoit de le lancer prochainement aux États-Unis et dans d’autres pays. Mais cette affaire risque d’entacher l’image du produit. Pour les premiers acheteurs, une politique plus souple aurait permis d’instaurer la confiance. Sur un appareil à ce prix, les défauts d’écran, même isolés, posent un sérieux problème.