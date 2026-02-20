Piégés par une avalanche mortelle, un iPhone leur sauve la vie

La fonction d'appel d'urgence par satellite de l'iPhone a sauvé la vie de plusieurs skieurs en danger après avoir été surpris par une avalanche. Ce n'est pas la première fois que cette option sert en situation réelle.

Les smartphones sauvent des vie. Un constat pour lequel les exemples ne manquent pas. Dans des situations extrêmes et même sans réseau mobile ou Wi-Fi, il existe un moyen de contacter les secours en communiquant par satellite. Tous les mobiles ne le peuvent pas en revanche. Chez Apple, il faut posséder un iPhone 14 ou ultérieur. La fonction de SOS d'urgence est gratuite pendant deux ans après la sortie de l'appareil. Pour le moment, elle n'est pas devenu payante sur les iPhone 14 et 15, pourtant plus âgés.

Quand vous tentez d'appeler les secours, mais que l'absence de réseau vous en empêche, l'option de déclenche automatiquement. L'iPhone vous pose des questions sur la situation puis vous guide afin que vous parveniez à capter un signal satellite. Un message est alors envoyé aux services d'urgence qui vous demanderont plus de détails, notamment sur votre position si celle envoyée par l'appareil n'est pas assez précise.

Le SOS d'urgence de l'iPhone sauve des vies, la preuve

Un groupe de 15 personnes part plusieurs jours dans le massif montagneux de la Sierra Nevada près du lac Tahoe aux États-Unis. Pendant le périple, une avalanche les emporte et les piège. Ce n'est que grâce au SOS d’urgence par satellite de l'iPhone d'un des randonneurs que certains ont eu la vie sauve.

“Un membre de mon équipe a communiqué avec un des guides pendant quatre heures, transmettant des informations au bureau du shérif du Nevada et coordonnant les opérations de sauvetages autorisés“, raconte Don O’Keefe, chef des forces de l’ordre du bureau californien des services d’urgence.

Au total, 6 personnes ont pu être sauvées. Malheureusement, 8 autres ne s'en sont pas sorties et une dernière est toujours portée disparue. Les espoirs de la retrouver en vie sont très faibles, mais les recherches continuent.

