Honor déploie la mise à jour MagicOS 10, voici les nouveautés qui arrivent sur votre smartphone

La mise à jour MagicOS 10 est disponible, avec une interface remaniée et de nouvelles fonctionnalités. Voici ce qu'on en retient.

honor magic8 pro test
Crédit : Phonandroid

Il y a quelques mois, Honor lançait MagicOS 10 en Chine. Cette nouvelle version de la surcouche logicielle de la marque, basée sur Android 16, s'invite désormais sur les appareils européens. La mise à jour est déjà préinstallée sur les nouveaux smartphones du fabricant, le Magic8 Pro et le Magic8 Lite, et sera progressivement rendue disponible pour les autres mobiles Honor.

Le constructeur met en avant une interface plus légère et plus rapide, qui donne une plus grande sensation de fluidité. “Grâce à une
nouvelle architecture système et à un GPU Turbo X amélioré, les applications répondent plus vite et l’expérience devient plus stable”, promet Honor. Le confort d'utilisation est aussi renforcé grâce à une fonction qui aide à réduire la sensation de mal des transports. Le système détecte quand vous vous trouvez dans un véhicule un moment et active automatiquement l'option pour éviter les effets de cinétose.

Quoi de neuf avec MagicOS 10 ?

MagicOS 10 se dote aussi d'une fonction de détection de deepfakes par IA pendant les visioconférences. Les smartphones Honor jouissent également avec la mise à jour de la traduction d’appels en temps réel par IA, qui permet de communiquer plus facilement lors d'une conversation dans un cadre professionnel ou en voyage.

Honor annonce en outre la connectivité multi-appareils, avec transfert instantané de fichiers, photos ou vidéos avec les iPhone via OneTap. La compatibilité entre Quick Share et AirDrop ne concernant pour l'instant que les Pixel les plus récents, cet ajout est le bienvenu pour casser les barrières entre écosystèmes. Déjà accessible depuis deux ans, Magic Capsule évolue avec davantage d’applications compatibles. Pour rappel, cette fonction permet d'accéder plus vite aux commandes essentielles, sous forme de suggestions d'actions dans les notifications.

Pour les amateurs d'audio, sachez que MagicOS 10 rend les appareils Honor compatibles avec le codec haute définition LHDC 5.0, pour une fidélité sonore accrue sur les casques et écouteurs prenant en charge ce format. La personnalisation devient par ailleurs plus poussée, le système permettant de régler avec précision l’expérience de vibration et l’intensité des retours haptiques.


