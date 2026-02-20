Pixel 11 : Google pourrait faire de son prochain smartphone un bunker de sécurité matérielle

Le Pixel 10a étant officiel, le feu des projecteurs se braque désormais sur le futur smartphone de Google ne l'étant pas encore : le Pixel 11. D'après la dernière rumeur en date, le prochain fleuron du géant de la tech pourrait bénéficier d'une mise à niveau de sécurité majeure grâce à la nouvelle génération d'un composant crucial.

Le Pixel 10a ayant été officialisé – et nous avons eu la chance de pouvoir le prendre en main en avant-première –, tous les regards peuvent maintenant se tourner uniquement vers la prochaine gamme de smartphones de Google, à savoir les Pixel 11. Évidemment, les premières informations à son sujet n'ont pas attendu la présentation officielle du dernier smartphone abordable de la firme de Mountain View pour paraître.

Par exemple, on sait déjà que Google a lancé un nouveau programme de test de ses futurs Pixel 11 destiné seulement aux plus grands fans de la marque, mais également que le géant de la tech pourrait « trahir » une seconde fois Samsung en confiant un autre composant majeur de cette gamme à la TSMC. Cette fois-ci, la dernière rumeur en date évoque un bond en termes de sécurité matérielle.

Le processeur Tensor G6 du Pixel 11 embarquerait une puce de sécurité encore plus performante

Avec le lancement de ses Pixel 6 en 2021, la firme de Mountain View a fait la part belle à la sécurité en introduisant la puce Titan M2 au sein de son processeur maison, le Google Tensor. Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, la puce Titan M2 est devenue le standard pour protéger les smartphones estampillés d'un G de différents types d'attaques physiques : injection de fautes par laser, variations de tension ou encore analyse électromagnétique.

Mais depuis 2021, les Pixel n'ont connu aucun renouvellement majeur du matériel de sécurité. Ce temps pourrait bientôt être révolu avec les Pixel 11. C'est en tout cas ce que suggère le leaker Mystic Leaks, réputé plutôt fiable dans ce domaine. Sur son compte Telegram, il a partagé une capture d'écran et, selon lui, il s'agirait d'indices prouvant que le processeur Tensor G6 embarquerait une puce Titan M3 – dont le nom de code serait ici « Google Epic ».

Au-delà d'une mise à niveau clé de l'architecture de sécurité, cette nouvelle génération de puce intégrée au processeur pourrait protéger les Pixel 11 de manière encore plus performantes – la capture d'écran mentionnant le terme « longjing », qui serait le nom du firmware. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pour le moment que des rumeurs. À mesure que la date de présentation des Pixel 11 approchera, le flot devrait s'accentuer et corroborer ou infirmer les spéculations comme celles de Mystic Leaks.