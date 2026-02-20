Bon plan Galaxy S25 : le smartphone Samsung passe à moins de 574 €

Le Galaxy S25 fait l’objet d’une belle remise sur le site officiel de Samsung. Le smartphone haut de gamme voit son prix chuter de près de 330 € grâce au cumul de trois offres. On vous dit comment profiter de cette promotion.

Bon plan Galaxy S25

Samsung propose une série d’offres promotionnelles dans le cadre des JO d’hiver 2026. L’événement tire à sa fin, et il ne reste plus que quelques jours pour profiter des réductions disponibles en ce moment. Le Galaxy S25, l’un des produits phares de Samsung n’échappe pas à cette campagne.

Au lieu de 902 € à sa sortie, il est affiché actuellement à 749 € sur le site officiel, ce qui correspond à une première réduction de 153 €. Ensuite, la marque propose une réduction exceptionnelle de 10% avec le code promo JOHIVER. Ce dernier est valable seulement ce week-end, soit jusqu’au dimanche 22 février 2026 à 23h59.

Le Galaxy S25 revient ainsi à 674 €, mais ce n’est pas tout. Pour tout achat effectué jusqu’au 24 février 2026 inclus, Samsung vous rembourse 100 € (voir les détails de l’ODR). Au final, le Galaxy S25 vous revient à 574 € au lieu de 902 €, ce qui correspond à une réduction de 36%. Vous économisez ainsi 328 €.

Galaxy S25 : le haut de gamme de Samsung à prix choc

Pour ce prix-là, le Galaxy S25 offre des caractéristiques haut de gamme, avec un design premium et un bel écran AMOLED 2X de 6,2″ (Full HD+). Il s’agit d’un écran LTPO dont le taux de rafraîchissement varie dynamiquement de 1Hz à 120 Hz selon l’usage afin d’optimiser l’autonomie. La luminosité quant à elle est excellente, pouvant monter jusqu’à 2600 nits. De quoi conserver une excellente qualité d’affichage même en plein soleil.

Sous le capot, le Galaxy S25 abrite un SoC Snapdragon 8 Elite signé Qualcomm. Le processeur haut de gamme est épaulé par 12 Go de RAM et un stockage allant de 128 Go à 512 Go selon vos besoins.

La partie photo est un autre atout pour ce smartphone. Il dispose en effet de trois capteurs à l’arrière, offrant une belle polyvalence. On y retrouve un capteur principal 50 MP, un ultra-grand-angle 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Pour les selfies, le Galaxy S25 s’appuie sur un capteur frontal de 12 MP, dopé à l’IA qui améliore le rendu des photos et vidéos.

Enfin, le smartphone embarque une batterie de 4 000 mAh qui tient facilement la journée, voire la journée et demie avec des sollicitations raisonnables. La charge rapide est d’une puissance de 25W. Le Galaxy S25 a été lancé sous One UI 7 (Android 15), avec la promesse de 7 ans de mises à jour, ce qui reste très généreux. Il bénéficie par ailleurs du Wifi 7, du Bluetooth 5.4 et une certification IP68.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

“Nous misons tout sur le mobile” : Meta veut déployer massivement son metaverse sur nos smartphones

Meta change de stratégie et vise désormais en priorité le mobile pour imposer son metaverse. L’entreprise est persuadée de pouvoir séduire un nouveau public sur smartphone. En octobre 2021, Facebook…

Prise en main du Samsung Galaxy Z Trifold : juste un Galaxy Z Fold 7 plus grand ?

Intrigant. Étonnant. Exorbitant. Le Galaxy Z Trifold, réponse orgueilleuse évidente de Samsung à Huawei, ne laisse pas indifférent. Lors de son lancement, début décembre 2025, le géant coréen positionnait le…

Le Galaxy S26 devrait embarquer une fonctionnalité exclusive qui va rendre ses photos beaucoup plus belles

Les dernières fuites à propos du Galaxy S26 se font la malle quelques jours avant le lancement officiel. La dernière en date s’intéresse à son système photo, qui serait finalement…

Ces trous noirs géants ne se contentent pas d’une galaxie, ils en détruisent plusieurs

Les trous noirs comptent parmi les objets les plus violents de l’Univers. On savait déjà qu’ils pouvaient étouffer la naissance d’étoiles dans leur propre galaxie. Une nouvelle étude montre qu’ils…

Le recyclage des batteries électriques va exploser après 2030, voici pourquoi

Une vague géante de batteries électriques usées approche. Après 2030, des millions de packs devront être recyclés. Cette nouvelle industrie est sur le point d’exploser. Les batteries des voitures électriques…

Poco X8 Pro et X8 Pro Max : le design des futurs smartphones gaming abordables de Xiaomi se dévoile

Xiaomi poursuit la diversification de son cœur de cible : à chaque utilisateur sa gamme de smartphones. Alors que l’on attend l’officialisation des Xiaomi 17 en Europe, les Poco X8…

Google rend Gemini 3.1 Pro deux fois plus intelligent, au prix de son humanité ?

Google déploie une nouvelle version de son intelligence artificielle. Gemini 3.1 Pro promet des performances bien supérieures en raisonnement. Mais certains utilisateurs estiment que l’IA semble désormais moins humaine. Google…

Vous pouvez enfin enregistrer vos appels sur votre Pixel, Google a activé l’option en France

L’option d’enregistrement des appels des smartphones Pixel de Google est désormais disponible en France, après des mois d’attente.  C’est en 2021 que Google a lancé pour la première fois sa…

Honor déploie la mise à jour MagicOS 10, voici les nouveautés qui arrivent sur votre smartphone

La mise à jour MagicOS 10 est disponible, avec une interface remaniée et de nouvelles fonctionnalités. Voici ce qu’on en retient. Il y a quelques mois, Honor lançait MagicOS 10…

Piégés par une avalanche mortelle, un iPhone leur sauve la vie

La fonction d’appel d’urgence par satellite de l’iPhone a sauvé la vie de plusieurs skieurs en danger après avoir été surpris par une avalanche. Ce n’est pas la première fois…