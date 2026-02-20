Bon plan Galaxy S25 : le smartphone Samsung passe à moins de 574 €
Le Galaxy S25 fait l’objet d’une belle remise sur le site officiel de Samsung. Le smartphone haut de gamme voit son prix chuter de près de 330 € grâce au cumul de trois offres. On vous dit comment profiter de cette promotion.
Samsung propose une série d’offres promotionnelles dans le cadre des JO d’hiver 2026. L’événement tire à sa fin, et il ne reste plus que quelques jours pour profiter des réductions disponibles en ce moment. Le Galaxy S25, l’un des produits phares de Samsung n’échappe pas à cette campagne.
Au lieu de 902 € à sa sortie, il est affiché actuellement à 749 € sur le site officiel, ce qui correspond à une première réduction de 153 €. Ensuite, la marque propose une réduction exceptionnelle de 10% avec le code promo JOHIVER. Ce dernier est valable seulement ce week-end, soit jusqu’au dimanche 22 février 2026 à 23h59.
Le Galaxy S25 revient ainsi à 674 €, mais ce n’est pas tout. Pour tout achat effectué jusqu’au 24 février 2026 inclus, Samsung vous rembourse 100 € (voir les détails de l’ODR). Au final, le Galaxy S25 vous revient à 574 € au lieu de 902 €, ce qui correspond à une réduction de 36%. Vous économisez ainsi 328 €.
Galaxy S25 : le haut de gamme de Samsung à prix choc
Pour ce prix-là, le Galaxy S25 offre des caractéristiques haut de gamme, avec un design premium et un bel écran AMOLED 2X de 6,2″ (Full HD+). Il s’agit d’un écran LTPO dont le taux de rafraîchissement varie dynamiquement de 1Hz à 120 Hz selon l’usage afin d’optimiser l’autonomie. La luminosité quant à elle est excellente, pouvant monter jusqu’à 2600 nits. De quoi conserver une excellente qualité d’affichage même en plein soleil.
Sous le capot, le Galaxy S25 abrite un SoC Snapdragon 8 Elite signé Qualcomm. Le processeur haut de gamme est épaulé par 12 Go de RAM et un stockage allant de 128 Go à 512 Go selon vos besoins.
La partie photo est un autre atout pour ce smartphone. Il dispose en effet de trois capteurs à l’arrière, offrant une belle polyvalence. On y retrouve un capteur principal 50 MP, un ultra-grand-angle 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x. Pour les selfies, le Galaxy S25 s’appuie sur un capteur frontal de 12 MP, dopé à l’IA qui améliore le rendu des photos et vidéos.
Enfin, le smartphone embarque une batterie de 4 000 mAh qui tient facilement la journée, voire la journée et demie avec des sollicitations raisonnables. La charge rapide est d’une puissance de 25W. Le Galaxy S25 a été lancé sous One UI 7 (Android 15), avec la promesse de 7 ans de mises à jour, ce qui reste très généreux. Il bénéficie par ailleurs du Wifi 7, du Bluetooth 5.4 et une certification IP68.