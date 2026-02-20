Vous pouvez enfin enregistrer vos appels sur votre Pixel, Google a activé l’option en France

L'option d'enregistrement des appels des smartphones Pixel de Google est désormais disponible en France, après des mois d'attente.

C'est en 2021 que Google a lancé pour la première fois sa fonction d'enregistrement des appels pour ses smartphones Pixel. Mais celle-ci n'était alors disponible qu'aux États-Unis, la firme se heurtant notamment aux législations locales pour être en mesure de la proposer dans les pays européens. En fin d'année dernière, nous apprenions que la possibilité d'enregistrer ses appels arriverait bientôt dans de nouveaux pays. On s'attendait à ce que la mise à jour Pixel Drop de novembre 2025 nous apporte cette option, mais ce ne fut pas le cas. Après une longue attente, ça y est, la fonctionnalité est accessible en France.

Google a confirmé que l'enregistrement d'appel des Pixel devrait être disponible dans tous les pays pris en charge d'ici à la fin du mois de février. Android Authority a pu vérifier qu'elle est bien présente dans plusieurs pays européens, dont la France, mais aussi l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Roumanie. Tous les modèles à partir du Pixel 6 sont compatibles. Le smartphone doit être mis à jour vers Android 14 ou une version supérieure et la dernière version de l'app Téléphone est requise.

L'enregistrement d'appel enfin disponible sur les Pixel

Pour enregistrer un appel avec votre Pixel, rendez-vous dans l'application Téléphone, puis dans Paramètres > Assistant d'appel > Enregistrement d'appel. Quand vous activez l'option pour la première fois, vous voyez une fenêtre popup s'afficher. Elle informe l'utilisateur de la politique de Google en matière de protection des données et de la législation en vigueur dans le pays où il se trouve. Plusieurs options s'offrent alors à lui :

Enregistrer toujours les appels provenant de numéros inconnus.

Enregistrer toujours les appels provenant des contacts sélectionnés.

Enregistrer un appel individuel.

Vous pouvez voir quand l'enregistrement des appels est actif grâce à l'indicateur d'enregistrement des appels. Avant le début de l’appel, les interlocuteurs sont avertis qu’ils sont enregistrés. Cette mesure est prise pour entrer dans les clous du RGPD, qui n'autorise pas l'enregistrement de communications à l'insu d'un des participants. Si la fonction n'apparaît pas encore sur votre smartphone et votre appli mis à jour, ce ne devrait être qu'une question d'heures ou de jours avant que ce ne soit le cas.