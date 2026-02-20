Le recyclage des batteries électriques va exploser après 2030, voici pourquoi

Une vague géante de batteries électriques usées approche. Après 2030, des millions de packs devront être recyclés. Cette nouvelle industrie est sur le point d’exploser.

Les batteries des voitures électriques inquiètent encore certains acheteurs. Beaucoup redoutent une perte rapide d’autonomie et un remplacement coûteux. Pourtant, les données récentes racontent une autre histoire. En Suède, une étude menée sur plus de 1 300 véhicules d’occasion montre que huit modèles sur dix conservent plus de 90 % de leur capacité initiale. Au Royaume-Uni, une analyse portant sur 8 000 voitures indique un état de santé moyen supérieur à 95 %.

Ces chiffres confirment que les batteries durent plus longtemps que prévu. Cela explique pourquoi le recyclage reste aujourd’hui un secteur limité. Peu de véhicules électriques ont atteint la fin de leur cycle de vie. La majorité des modèles vendus depuis le début des années 2020 circulent encore. Mais cette situation va changer rapidement. Après 2030, la première grande vague de voitures électriques arrivera progressivement à l’âge du remplacement. Les premières usines se préparent déjà à monter.

Le recyclage des batteries des voitures électriques pourrait atteindre 70 milliards de dollars par an d’ici 2040

Le recyclage des batteries est en train de passer d’un marché de niche à une industrie stratégique. D’après des projections relayées par AutoNews, le secteur représentait environ 2,5 milliards de dollars, soit près de 2,3 milliards d’euros, l’an dernier. Il pourrait atteindre près de 70 milliards de dollars par an d’ici 2040, soit environ 65 milliards d’euros au taux actuel. Cette croissance s’explique par l’augmentation attendue du nombre de batteries en fin de vie. Les constructeurs comme BMW, Volkswagen ou Renault renforcent déjà leurs partenariats dans ce domaine. Certaines entreprises déploient même des robots pour automatiser le démontage des packs.

La réglementation joue aussi un rôle clé. L’Union européenne impose des objectifs ambitieux, dont 70 % de lithium recyclé dans les batteries d’ici 2030. Le Critical Raw Materials Act prévoit également qu’au moins 25 % des matières stratégiques utilisées proviennent du recyclage. La Chine applique déjà des règles strictes de reprise des batteries usagées. Aux États-Unis, certains États préparent leurs propres obligations. Selon une étude du think tank RMI, une filière mature pourrait réduire fortement le besoin d’extraire de nouveaux minerais après 2050.