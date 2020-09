Prime Day : les soldes Amazon auront lieu les 13 et 14 octobre 2020, c’est officiel

Les Amazon Prime Day auront lieu le 13 et 14 octobre 2020, annonce officiellement le géant du commerce en ligne. Après plusieurs reports, la firme américaine a confirmé la date des soldes réservées aux abonnés Prime dans un communiqué. Cette année, Amazon offre un code promotionnel de 10 euros aux clients des petites et moyennes entreprises présentes sur son site.

“Prime Day débutera le mardi 13 octobre à minuit et se terminera le mercredi 14 octobre à 23h59 pour les membres Prime en France” annonce Amazon, confirment ainsi les dernières rumeurs au sujet des Prime Day. Comme c'est le cas chaque année, la firme de Jeff Bezos promet “plus d'un million d'offres sur des produits de grandes marques”.

Pour en profiter, il faut impérativement être abonné à Amazon Prime. Cet abonnement à 5,99 euros par mois ou 49 euros par an comprend un accès complet au catalogue Amazon Prime Video, à Amazon Prime Now, à Amazon Music et promet la livraison gratuite et illimitée en un jour.

Sur le même sujet : un label Amazon permet désormais d’identifier les produits écologiques et durables

Amazon offre un bon de 10€ aux membres Prime qui dépensent 10 € chez une petite et moyenne entreprise

Cette année, Amazon s'engage à soutenir les petites et moyennes entreprises touchées de plein fouet par la crise économique laissée dans le sillon du coronavirus. La multinationale va offrir un bon d'achat de 10 euros à utiliser lors des Prime Day à tous les abonnés Prime qui achètent un article sur la boutique des petites et moyennes entreprises d’Amazon.

Pour en profiter, il faut dépenser un minimum de 10 euros chez le commerçant, précise le groupe. Cette offre est valable jusqu'au 12 octobre 2020. “Amazon investira plus de 85 millions d’euros pour aider les petites et moyennes entreprises “ souligne le communiqué.

“Prime Day est l’occasion idéale pour anticiper les achats des fêtes de fin d’année depuis la maison et donc, pour disposer de plus de temps avec ses proches” explique Frédéric Duval, responsable chez Amazon France. Lors de ces promos, on vous invite à réaliser les achats de cadeaux pour la fin de l'année afin de réaliser d'importantes économies. On vous tient au courant dès que possibles de toutes les offres d'Amazon pour les Prime Day.