Le Dyson V8 Absolute est de retour à petit prix pour les Jours Flash Prime, vite !

Dyson a réussi à révolutionner le monde des aspirateurs balais en proposant des modèles particulièrement efficace avec une autonomie généreuse. Seule ombre au tableau : le prix. Mais pendant les Jours Flash Prime, vous pouvez vous offrir l’iconique Dyson V8 Absolute à prix cassé. Il passe ainsi à 299 € seulement au lieu du prix de vente conseillé à 499 €.

Vous cherchez un nouvel aspirateur balai puissant mais pas trop cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! Durant les Jours Flash Prime, Amazon brade de nombreux produits. C’est le cas du puissant Dyson V8 Absolute qui est affiché à 299 €.

Mais attention, ces offres sont réservées aux membres Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Pas de panique, il est encore temps de profiter des 30 jours d’essai gratuit. Vous pourrez alors vous offrir le Dyson V8 Absolute à prix cassé.

Le Dyson V8 Absolute : l’excellent aspirateur balai est à prix sacrifié pendant les Jours Flash Prime

Dyson s’est imposé comme une référence dans l’univers des aspirateurs balais grâce aux caractéristiques avancées de ses modèles. Mais ces technologies ont malheureusement un coût. Vous souhaitez acheter un Dyson mais vous attendez une bonne offre pour craquer ? Le moment est venu ! Durant quelques heures, l’iconique Dyson V8 Absolute est à son prix le plus bas sur Amazon.

Cet aspirateur balai a la particularité d’être polyvalent. Il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces comme les sols durs mais aussi les tapis, les moquettes ou encore les tissus d’ameublement et même les matelas.

Son moteur numérique est capable d’atteindre les 110 000 tours par minute, ce qui garantit une aspiration puissante et, grâce à la technologie Dyson Radial Root Cyclone avec 15 cyclones à spirale, la poussière et les débris sont capturés sans perte d’aspiration.

Le Dyson V8 Absolute offre deux niveaux d’aspiration. Ainsi, le mode Éco est suffisamment puissant pour un nettoyage quotidien et vous permet de profiter de 40 minutes d’autonomie tandis que le mode MAX est dédié au nettoyage en profondeur.

Cet aspirateur balai peut également être utilisé comme aspirateur à main. Il est léger, silencieux et, avec sa brosse Motorbar à technologie auto-démêlante, il offre un nettoyage optimal même avec des poils d’animaux et des cheveux.