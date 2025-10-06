Les Jours Flash Prime d’Amazon : date, bons plans et comment profiter des meilleures offres ?

Les Jours Flash Prime démarrent bientôt. Pendant 48h, Amazon proposera des milliers de ventes flash sur l’ensemble de son site. Quelles sont les dates, les promotions et comment profiter des offres ? On vous dit tout !

Quelques semaines après le Prime Day, Amazon lance les Jours Flash Prime. Ces deux événements partagent de nombreuses similitudes, mais n’ont pas tout à fait le même nom.

Durant cette période, les amateurs de bonnes affaires pourront profiter d’une avalanche de bons plans sur l’ensemble du site. Ces offres sont normalement réservées aux abonnés Prime, mais vous allez le voir, tout le monde peut en profiter grâce à une astuce que nous vous dévoilons dans cet article.

Qu’est-ce que Les Jours Flash Prime d'Amazon ?

Amazon propose depuis quelques années une deuxième vague de soldes exclusives réservées à ses abonnés Prime. Après le Prime Day de l’été, les Jours Flash Prime prennent place à l’automne.

Organisé pour la première fois en octobre 2022, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les chasseurs de bons plans. À l’instar du Prime Day, il se déroule sur deux jours.

Quand ont lieu les Jours Flash Prime 2025 ?

Les Jours Flash Prime de 2025 se tiendront du mardi 7 octobre à 00h au mercredi 8 octobre à 23h59. Ces ventes Flash seront donc accessibles pendant 48 heures. Toutefois, nous vous conseillons de profiter des offres dès que possible pour éviter les risques de rupture de stock.

Quelques heures avant le début de l'événement, Amazon propose déjà des offres en avant-première, notamment sur une sélection de produits Amazon Echo, Fire TV, Kindle, Blink ou encore Ring.

Accédez aux offres en avant-première

Quels produits seront en promotion ?

Tous les rayons du site sont concernés par les offres. Amazon n’a pas annoncé de promotions spécifiques, mais vous pouvez vous attendre à des réductions importantes dans toutes les catégories du site, et notamment les produits high-tech : smartphones et tablettes, objets connectés, PC portables bureautiques et gaming, l’Audio (casques, écouteurs et enceintes), TVs, etc.

Les Jours Flash Prime : comment accéder aux offres ?

Comme pour le Prime Day, il faut être membre du programme Prime d’Amazon pour profiter des Jours Flash Prime. Ces réductions exclusives font donc partie des privilèges réservés aux abonnés, mais la bonne nouvelle est qu’Amazon permet de tester le programme à prix réduit pour seulement 2,99 € pendant un mois. Ce prix est sans doute largement inférieur aux réductions dont vous pourrez bénéficier pendant ces deux jours.

Découvrez le programme Prime d'Amazon

Vous pouvez donc vous inscrire dès aujourd’hui et profiter des promotions. Après les 30 jours, l’abonnement vous sera facturé 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un engagement d’un an, mais vous pouvez tout à faire résilier l’abonnement avant l’échéance.

Le Jour J, Amazon affichera deux prix sur les produits en promotion. Le prix normal et un prix « Prime » pour les membres tenant compte de la réduction exclusive.

Comment ne rien rater des meilleures promotions d'Amazon ?

Comme toujours, l’équipe bons plans de Phonandroid s’active pour vous faire découvrir les meilleures offres des Jours Flash Prime d’Amazon. N’hésitez donc pas à faire un tour sur notre site pour ne rien rater des meilleures offres sur les produits high-tech.

Tous les bons plans que nous aurons dénichés de l’événement seront accessibles à cette adresse. Et n’oubliez pas : ces offres seront disponibles pendant 48h. Il faudra donc se montrer réactif pour éviter de voir les stocks s’envoler.