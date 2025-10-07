Huawei Band 10 : le bracelet connecté passe à -40% pendant quelques heures, vite !

Vous cherchez un bracelet connecté doté des dernières technologies mais à prix accessible ? À l’occasion des Jours Flash Prime, le Huawei Band 10 est à prix cassé sur Amazon. Il passe ainsi de 49,99€ à 29,99€ seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle avec de telles caractéristiques !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Huawei a réussi à se démarquer en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Et durant les Jours Flash Prime d’Amazon qui se tiennent les 7 et 8 octobre, les prix chutent encore plus. C’est donc le bon moment pour faire de bonnes affaires.

Mais attention, comme son nom l’indique, cet événement éphémère est réservé aux membres Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Amazon vous propose de tester ses services gratuitement pendant 30 jours. Vous pourrez donc accéder aux promotions en quelques clics seulement.

Durant ces 2 jours, le bracelet connecté Huawei Band 10 est à prix sacrifié à 49,99€ à 29,99€. Si vous cherchez une alternative moins chère que les montres connectées mais qui soit tout de même capable d’analyser votre sommeil, votre fréquence cardiaque, votre SpO2, surveiller votre condition physique et suivre vos activités sportives, c’est le bon moment pour craquer.

Huawei Band 10 : le bracelet connecté compact passe à petit prix pour les Jours Flash Prime d’Amazon

Le Huawei Band 10 est actuellement proposé à 29,99€ au lieu de 49,99€. Profitez-en ! Grâce à son design ultra fin et à sa légèreté de seulement 15 grammes, ce bracelet connecté est agréable à porter, que vous soyez actif ou au repos.

Il est équipé d’un boîtier en alliage d’aluminium particulièrement robuste. Il peut d’ailleurs résister aune pression d'eau statique de 50 mètres pendant 10 minutes (5 ATM). Vous pouvez l’utiliser pour vos activités en eau peu profonde comme la piscine.

Son écran tactile AMOLED de 1,47 pouce profite d’une définition de 194 × 368 pixels et d’une densité de 282 PPI.

Du côté des capteurs, on trouve l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre mais aussi un capteur de fréquence cardiaque ainsi qu’un autre pour la lumière ambiante. Il intègre aussi le suivi de 100 activités sportives.

Enfin, la batterie vous permet d’utiliser le bracelet connecte pendant 8 jours en utilisation normale et jusqu'à 14 jours en l’utilisant uniquement quand vous en avez le plus besoin. En le rechargeant seulement 5 min, vous récupérez 2 jours d’utilisation.