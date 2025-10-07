Dreame H15 Pro Heat : vite, la nouvelle référence des aspirateurs laveurs est à prix cassé pour les Jours Flash Prime Amazon !

Cette année, Dreame a bousculé le secteur des aspirateurs laveurs de sol en sortant le H15 Pro Heat. Avec son lavage à l’eau chaude, c’est un modèle beaucoup plus efficace que l’immense majorité des produits concurrents. Et bonne nouvelle, pendant les Jours Flash Prime, Amazon baisse son prix de 150 euros. On vous dit tout.

Les Jours Flash Prime viennent tout juste de commencer mais il ne va pas falloir traîner puisque cette courte mais intense période de promotion se termine déjà demain soir. Pour avoir accès aux offres, vous devrez être membre Amazon Prime. Et si vous ne l'êtes pas encore, c’est l'occasion de tester gratuitement pendant 30 jours l’abonnement Prime et tous ses avantages.

L’une des promotions concerne le Dreame H15 Pro Heat que nous avions comme la nouvelle référence des aspirateurs laveurs dans notre test. Cet aspirateur laveur est disponible normalement au prix de vente conseillé de 699 euros. Et pour ce premier jour des Jours Flash Prime, vous pourrez le trouver pour seulement 549 euros, soit une baisse de prix conséquente de 150 euros. Et la livraison est bien sûr gratuite.

Dreame H15 Pro Heat : il aspire et nettoie à l’eau chaude pour un résultat impeccable

Le Dreame H15 Pro Heat est un aspirateur laveur haut de gamme avec un système d’aspiration et de lavage ultra efficace. Il vous permettra de faire l’entretien complet de vos sols sans effort. Avec son lavage à l’eau chaude, il est particulièrement efficace pour éliminer toutes les tâches, même les plus tenaces.

Il dispose d’un moteur très performant avec une puissance d’aspiration de 22 000 Pa. Avec son capteur RVB, il peut détecter la saleté de votre sol et adapter automatiquement et dynamiquement la puissance pour une aspiration optimisée. En plus sa brosse rotative peut atteindre une vitesse de 480 tr/min et son bras robotisé AI DescendReach permet de racler le sol. Mais c’est surtout son lavage avec une eau à 85°C qui le différencie de la concurrence et lui permet de s’attaquer sans aucun souci aux tâches grasses.

Dreame a aussi facilité l’entretien de l’appareil lui-même. En effet, sa base permet de nettoyer automatiquement sa brosse avec une eau chauffée à 100°C suivi d’un séchage par air pulsé qui peut atteindre 90°C. Résultat : une brosse impeccable, déjà prête pour la prochaine utilisation.

Enfin, cet aspirateur sans fil dispose de 2 réservoirs d’eau séparés, un de 800 ml pour l’eau propre et un second de 650 ml pour l’eau usée. L’autonomie s'avère largement suffisante avec plus de 1h10 en mode silencieux.