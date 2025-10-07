Galaxy S24 Ultra 512 Go : Amazon vide les stocks, le smartphone Samsung est à un prix fou !

Amazon casse le prix du Galaxy S24 Ultra. La version 512 Go du smartphone Samsung voit son prix divisé par deux. C'est le moment idéal de l'acheter à un tarif très raisonnable.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Galaxy S24 Ultra est encore l'un des meilleurs smartphones de 2025. Pour ceux qui recherchent ce qui se fait de mieux chez Samsung, il est possible de l'acheter en ce moment à un prix très intéressant. Lancée à 1589 €, la version 512 Go du smartphone s'affiche en ce moment à 899 €, ce qui correspond à une réduction de presque 50%. Le produit est vendu neuf par Amazon et expédié gratuitement.

Ce modèle ultra haut de gamme est à un prix beaucoup plus raisonnable. C'est une opportunité si vous guettez une bonne offre pour l'acheter. Cette offre est proposée dans le cadre des Jours Flash Prime sur Amazon. Elle est donc réservée aux abonnés Prime, mais si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas bien grave.

Vous pouvez toujours profiter de cette offre en vous inscrivant gratuitement dès maintenant. Amazon propose en effet une offre d'essai gratuit pendant 30 jours pour son programme Prime.

Amazon brade le Galaxy S24 Ultra : c'est le moment de foncer

Pour ce prix-là, le Galaxy S24 Ultra offre la meilleure expérience pour un smartphone Samsung. Il n'a pas grand-chose à envier à son successeur. À l'intérieur, on retrouve donc la puce Snapdragon 8 Gen 3 épaulés par 12 Go de mémoire vive, de quoi profiter d'excellentes performances pour tous les usages, et même pour du gaming intensif.

Le Stylet S Pen caractéristique de la gamme est évidemment présent pour le plaisir de ceux qui prennent souvent des notes, dessiner ou qui veulent transformer leurs gestes en actions. Pour ce qui est de la partie photo, le Galaxy S24 Ultra est encore l'un des meilleurs grâce à ses trois capteurs qui offrent une belle polyvalence : un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP , ainsi qu'un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom incroyable.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra dispose d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 45W. De quoi tenir jusqu'à 2 jours sans problème. Samsung promet 7 ans de mises à jour d'Android.