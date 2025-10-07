L’excellent casque Bose QuietComfort SC est de retour à un super prix pendant quelques heures sur Amazon !

C'est une très grosse remise que propose Amazon sur le Bose QuietComfort SC. Le casque haut de gamme est à moitié prix en ce moment.

Les casques Bose QuietComfort sont iconiques et n'ont pas vraiment besoin de se faire présenter. Dans le cadre des Jours Flash Prime sur Amazon, le modèle QuietComfort SC est en promotion à un prix très intéressant. Lancé à 359,99 €, il est en ce moment à 179,99 €, ce qui correspond à une réduction de 50%.

C'est une nouvelle occasion de l'acheter moins cher, et cette fois-ci à moitié prix sachant qu'il est souvent en promotion. L'offre est réservée aux abonnés Prime à l'occasion des Jours Flash Prime qui se déroulent pendant deux jours. Et si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas grave : inscrivez-vous gratuitement en profitant des 30 jours d'essai.

Excellent confort, belle qualité de son

La gamme des QuietComfort est connue pour offrir une excellente qualité de son et le modèle SC ne déroge pas à la règle. La réduction de bruit active est elle aussi de qualité. Bose propose également mode Aware similaire au mode Transparence chez Apple et qui vous permet de passer à une perception complète de votre environnement.

Grâce à ses coussinets moelleux qui entourent délicatement vos oreilles, le Bose QuietComfort SC offre un excellent confort. Compatible le Bluetooth 5.1, le Bose QC SC offre une autonomie de 24 heures avec la réduction de bruit. Il suffit de 15 minutes de charge pour retrouver 2h30 d'autonomie.