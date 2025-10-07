Samsung Galaxy Z Fold 6 : il est à moitié prix pendant les Jours Flash Prime Amazon, vite !

Depuis quelques années, Samsung est devenu le spécialiste des smartphones pliants. Le Z Fold 6 s’est vite imposé comme un modèle de référence pour ceux qui souhaitent profiter d’un très grand écran. Seul hic : le prix de lancement d’environ 2000 euros ! Heureusement, vous pouvez l’acheter deux fois moins cher pendant les Jours Flash Prime Amazon. On vous explique comment.

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir transformer comme par magie son smartphone en tablette pour pouvoir profiter d’un grand écran quand bon nous semble ? Depuis quelques années, Samsung est devenu la marque de référence des smartphones pliants avec sa série des Z Flip et des Z Fold.

Si les Z Flip ont su conquérir un public plus large grâce à des tarifs plus accessibles, les Z Fold sont restés réservés à une clientèle aisée capable de mettre 2000 euros dans un nouveau smartphone. Mais pendant les Jours Flash Prime, Amazon casse en deux le prix du Z Fold 6. Alors c’est le moment de craquer !

Lancé au prix de vente conseillée de 1999,95 euros, le Samsung Z Fold 6 passe ainsi à seulement 999 euros. C’est un prix incroyable pour ce smartphone qui offre des caractéristiques très haut de gamme. En plus, vous pourrez choisir la couleur de votre choix entre gris, bleu nuit et rose.

Pour rappel, cette offre, comme toutes les offres des Jours Flash Prime, est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n’êtes pas abonné, pas d’inquiétude, vous pouvez profiter d’une offre d’essai gratuite à Prime de 30 jours.

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 passe sous les 1000 euros, c'est une bonne offre !

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 s’est vite imposé comme l’un des meilleurs smartphones pliables du constructeur coréen. Ce modèle haut de gamme dispose de deux écrans. L’écran externe de 6,3 pouces s’utilise quand le smartphone est plié ou bien pour prendre des photos en selfie avec le module photo principal. Quand vous voulez passer en mode tablette, il suffit d’ouvrir le smartphone pour accéder à un grand écran intérieur de 7,6 pouces, qui affiche une définition QXGA+ (1856 x 2160 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un écran parfait aussi bien pour faire du multitâche, lire un livre, jouer ou regarder un film ou une série.

Mais le Z Fold 6 n’est pas qu’un grand écran, c’est aussi un smartphone puissant avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM. Cette puce premium allie performances de haut rand et efficacité énergétique pour garantir une excellente autonomie. En effet, avec sa batterie d’une capacité de 4 400 mAh, vous obtenez jusqu’à 23 heures de lecture vidéo, de quoi tenir toute la journée sans contrainte.

Côté photo, le Galaxy Z Fold 6 n’est pas en reste puisqu’il embarque un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP.

Certifié IP48, l’appareil est résistant à la poussière et à l’eau. Il est capable de supporter une immersion jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.