Le mini PC NiPoGi Hyper H1 avec le processeur Ryzen 7 6800H passe à prix cassé avec ce code, vite !

Les mini PC ont l’avantage d’être compacts tout en offrant des performances intéressantes. Le NiPoGi H1 Mini PC avec le processeur Ryzen 7 6800H ne déroge pas à la règle. Normalement en vente au prix conseillé de 410,99 €, vous pouvez vous l’offrir à 314,97 € seulement grâce au cumul de l’offre en cours pour les Jours Flash Prime Amazon avec le code promo ANDROIDH1. Profitez-en !

Vous souhaitez un ordinateur qui soit à la fois puissant, peu encombrant et pas cher ? Le mini PC est une excellente alternative aux grosses tours traditionnelles des ordinateurs de bureau classique. Ne vous fiez pas à leur petite taille, ces boîtiers ne manquent pas d’atouts. En plus du gain de place chez vous, ils consomment peu et sont faciles à déplacer.

Depuis 10 ans, la marque française Nipogi propose un large choix de mini PC aux rapports qualité-prix imbattables. C’est le cas du NiPoGi Hyper H1 qui est doté d’un processeur ΑΜD Ryzen 7 6800H, de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go. Habituellement, vous pouvez l’acheter au prix de vente conseillé de 410,99 euros. Mais à l'occasion des Jours Flash Prime sur Amazon, vous bénéficiez en ce moment d’une double baisse de prix.

Ainsi, l’ordinateur s’affiche en vente chez Amazon pour 331,55 € pour les membres Prime. Et en ajoutant le code promo ANDROIDH1 dans votre panier, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire pour arriver à un prix final de seulement 314,97 €. Cela représente plus de 90 euros par rapport à son prix de vente conseillé. C’est une offre très intéressante pour vous équiper d’un PC performant à tout petit prix.

À noter : le code ANDROIDH1 n'est valable que du 07/10/2025 à 10h00 au 08/10/2025 à 23h59. Il ne vous reste donc que quelques heures pour en profiter !

Compact et pas cher, le mini PC NiPoGi Hyper H1 va vous étonner par ses performances.

Si vous cherchez un ordinateur de bureau à tout petit prix sans faire de compromis sur les caractéristiques offertes, le modèle Hyper H1 de la marque française NiPoGi est fait pour vous. Avec ces dimensions de seulement 12,9 x 12,9 x 5,1 cm, vous pourrez le poser dans un coin de votre bureau ou bien le monter à l’arrière de votre moniteur pour qu’il prenne le moins de place possible.

Il est équipé d’un processeur 8 cœurs ΑΜD Ryzen 7 6800H cadencé jusqu’à 4.7GHz en mode Turbo Max. Cette puce est épaulée par 16 de RAM DDR5 4800 MHz et par un SSD M.2 2280 NVMe de 512 Go. C’est donc une excellente configuration pour un usage dans le cadre du travail ou pour vos loisirs. Et si jamais vous voulez augmenter les performances et la taille du stockage, ce boîtier permet d’installer simplement jusqu’à 64 Go de mémoire vive via 2 slots et 4 To de stockage via 2 slots SSD.

Vous pouvez brancher jusqu’à 3 écrans différents d’une résolution de 4K UHD via les ports HDMI 2.0, DP 2.0 et USB 3.2 Gen 2 Type-C. C’est très pratique pour gagner en efficacité au travail. En ayant accès à plusieurs écrans, vous n’aurez pas à changer de fenêtres pour accéder à différentes informations en même temps.

En ce qui concerne la connectivité, le NiPoGi Hyper H1 est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 pour une connexion à la fois rapide et stable. Il bénéficie en outre d’une connectique complète avec 1 HDMI 2.0, 1 USB 3.2 Gen Type-C, 1 DP 2.0, 1 LAN RJ45, 2 USB 3.2 Gen2, 4 USB 3.2 Gen1, 1 audio et 1 port CC. Vous pourrez ainsi connecter simplement en filaire ou sans fil un clavier, une souris, des écrans, des disques durs, une imprimante…

En somme, le mini PC NiPoGi Hyper H1 est un modèle compact, complet, performant, évolutif, avec un excellent rapport qualité-prix. Et en utilisant le code PHOANDH1 dans votre panier, son prix chute à seulement 318 €. C’est une belle promotion et une excellente opportunité pour s’équiper à moindre coût ! Alors, ne manquez pas cette offre.