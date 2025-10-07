Le Galaxy Z Flip 6 512 Go est à moitié prix : c’est le moment de foncer !

Par Le 07/10/2025 0 com

Le Galaxy Z Flip 6 n’a jamais été aussi abordable. La version 512 Go du smartphone Samsung est à moitié prix sur Amazon dans le cadre des Jours Flash Prime qui se déroulent sur deux jours. C’est le moment plus que jamais de foncer.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Les Jours Flash Prime d’Amazon sont l’occasion idéale pour réaliser d’importantes économies sur vos achats. Si vous avez le Galaxy Z Flip 6 dans le viseur, il fait fait en ce moment l’objet d’une grosse réduction. La version 512 Go du smartphone pliable est en effet à 699 € au lieu 1319,99 €, ce qui correspond à une réduction de 47%. Vous réalisez une économie conséquente de 620 €.

Galaxy Z Flip 6 : une aubaine à ce prix-là

Sorti l’année dernière, le Z Flip 6 est un excellent smartphone pliable au format clapet. Il a gommé plusieurs imperfections de ses prédécesseurs. Sur le plan du design, la charnière a été notamment améliorée de sorte à rendre la visibilité du pli quasiment imperceptible sur l’écran principal.

Le Galaxy Z Flip 6 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces (2640 x 1080 pixels). Comme toujours chez Samsung, la dalle offre une excellente qualité d’affichage. Grâce à la technologie LTPO sont taux de rafraichissement variable baisse jusqu’à 1 Hz et peut monter jusqu’à 120 Hz.

Comme nous l’avons constaté lors de notre test du Galaxy Z FLip 6, le smartphone pliable excelle en photo. So, capteur principal de 50 MP prend de beaux clichés, avec un rendu naturel. Il est épaulé par un module ultra grand-angle de 12 MP pour les prises de vue large.

La batterie du Galaxy Z Flip 6 est d’une capacité de 4000 mAh, ce qui est très correct vu la finesse du smartphone. De quoi profiter d’une autonomie confortable. Enfin, OneUI fait la part belle à l’intelligence artificielle qui permet d’améliorer l’expérience sur de nombreux aspects. Le smartphone est éligible à 7 ans de mises à jour d’Android.


La rédaction vous conseille aussi…
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter
Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !
Réagissez à cet article !
Demandez nos derniers bons plans !