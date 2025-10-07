Le Galaxy Z Flip 6 512 Go est à moitié prix : c’est le moment de foncer !

Le Galaxy Z Flip 6 n’a jamais été aussi abordable. La version 512 Go du smartphone Samsung est à moitié prix sur Amazon dans le cadre des Jours Flash Prime qui se déroulent sur deux jours. C’est le moment plus que jamais de foncer.

Les Jours Flash Prime d’Amazon sont l’occasion idéale pour réaliser d’importantes économies sur vos achats. Si vous avez le Galaxy Z Flip 6 dans le viseur, il fait fait en ce moment l’objet d’une grosse réduction. La version 512 Go du smartphone pliable est en effet à 699 € au lieu 1319,99 €, ce qui correspond à une réduction de 47%. Vous réalisez une économie conséquente de 620 €.

Galaxy Z Flip 6 : une aubaine à ce prix-là

Sorti l’année dernière, le Z Flip 6 est un excellent smartphone pliable au format clapet. Il a gommé plusieurs imperfections de ses prédécesseurs. Sur le plan du design, la charnière a été notamment améliorée de sorte à rendre la visibilité du pli quasiment imperceptible sur l’écran principal.

Le Galaxy Z Flip 6 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces (2640 x 1080 pixels). Comme toujours chez Samsung, la dalle offre une excellente qualité d’affichage. Grâce à la technologie LTPO sont taux de rafraichissement variable baisse jusqu’à 1 Hz et peut monter jusqu’à 120 Hz.

Comme nous l’avons constaté lors de notre test du Galaxy Z FLip 6, le smartphone pliable excelle en photo. So, capteur principal de 50 MP prend de beaux clichés, avec un rendu naturel. Il est épaulé par un module ultra grand-angle de 12 MP pour les prises de vue large.

La batterie du Galaxy Z Flip 6 est d’une capacité de 4000 mAh, ce qui est très correct vu la finesse du smartphone. De quoi profiter d’une autonomie confortable. Enfin, OneUI fait la part belle à l’intelligence artificielle qui permet d’améliorer l’expérience sur de nombreux aspects. Le smartphone est éligible à 7 ans de mises à jour d’Android.