L’iPhone 16e tombe à son prix le plus bas : cette offre ne va pas durer !

C'est le moment de craquer pour l'iPhone 16e qui tombe à son prix le plus bas sur Amazon. Grâce aux promotions des Jours Flash Prime, le smartphone d'Apple voit son prix passer sous la barre des 600 € grâce à une réduction d'environ 20%.

Dette astuce vous permettra d'économiser 127 € sur l'iPhone 16e, le modèle le plus abordable du catalogue d'Apple. Lancé à 719 € il y a quelques mois, son prix passe ainsi à 592 € pendant quelques heures sur Amazon. C'est une offre très généreuse sur ce modèle d'Apple, qui est déjà le plus accessible.

L'iPhone 16e est à son meilleur prix sur Amazon, mais pas pour longtemps

Héritier de l'iPhone SE, l'iPhone 16e mise sur le rapport qualité-prix. Il se distingue par son design beaucoup plus actuel que celui de son prédécesseur et qui est plus en harmonie avec les iPhone récents. Malgré son prix abordable, il dispose d'un châssis est en aluminium et d'une coque en verre minéral, ce qui lui confère une apparence premium.

Sous le capot, on retrouve la dernière puce Apple A18 gravé en 3 nm, soit un processeur de la même génération que celui des iPhone 16. Il offre ainsi d'excellentes performances et notre test de l'iPhone 16e le confirme. Pour le reste, ce modèle arbore un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces (2532 x 1170 pixels) dont la luminosité monte jusqu'à 1200 pixels. De quoi profiter d'une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Pour ce qui est de la photo, l'iPhone 16e dispose d'un module grand angle de 48 mégapixels qui prend de beaux clichés de jour comme de nuit. Enfin, sa batterie est d'une capacité de 4005 mAh, avec une autonomie allant jusqu'à deux jours.