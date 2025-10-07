Vite, le Google Pixel 9a 256 Go avec sa coque offerte est à prix cassé pour les Jours Flash Prime Amazon !

Pour ce premier jour des Jours Flash Prime, Amazon vous gâte avec une belle promotion sur le smartphone Google Pixel 9a dans sa version 256 Go avec sa coque offerte. Pour seulement 449 €, vous pouvez vous offrir ce modèle conçu par Google et sorti il y a quelques mois à peine. On vous explique comment profiter de cette offre.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Vous connaissez sûrement le Prime Day Amazon, une période de promotions réservée aux membres Prime qui a lieu au début de l’été. Mais depuis quelques années, le géant américain propose une nouvelle vague d’offres début octobre : les Jours Flash Prime. Pendant 2 jours, vous pourrez profiter de nombreuses ventes flashs exceptionnelles si vous êtes abonné à Prime.

Cette année, les Jours Flash Prime sont du mardi 7 octobre au mercredi 8 octobre à 23h59. Il ne va donc pas falloir traîner pour en profiter. C’est déjà l’occasion de trouver des cadeaux pour ses proches ou pour se faire plaisir avec l’arrivée de l’automne. Si vous n’êtes pas membre Prime, n’oubliez pas qu’il existe une offre d’essai gratuite de 30 jours qui vous permet de tester les services Prime et de profiter des offres en cours comme celle sur le Google Pixel 9a.

Le pack Google Pixel 9a 256 Go avec sa coque coûte habituellement 607,22 euros. Mais pendant les Jours Flash Prime, vous le trouverez pour seulement 449 euros, soit une promotion de 26%. C’est une excellente offre pour ce smartphone Google récent. En plus, vous pourrez choisir la couleur de votre coque entre Noir Volcanique, Iris, Pivoine et Porcelaine.

Quels sont les atouts du Google Pixel 9a ?

Dans la gamme des smartphones de milieu de gamme, le Google Pixel 9a s’impose comme un modèle performant capable de faire d’excellentes photos. Sous le capot, on trouve la puce Google Tensor G4, épaulée par 8 Go de RAM et un espace de stockage conséquent de 256 Go.

Son écran OLED de 6,3 pouces affiche une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2700 nits. Résultat : une image nette, fluide et parfaitement lisible en plein soleil.

Côté photo, Google reste fidèle à sa réputation. Le Pixel 9a intègre un capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 13 MP. Grâce à l’apport de l’intelligence artificielle, les clichés du Pixel 9a rivalisent avec ceux des smartphones haut de gamme.

Terminons avec un autre atout de taille : l’autonomie. En effet, sa batterie d’une capacité de 5100 mAh assure plus de 30 heures d’usage classique et peut même dépasser les 100 heures en mode ultra économiseur d’énergie. La recharge est rapide avec 45 W en filaire et jusqu’à 23 W en sans fil.