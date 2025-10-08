Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro reviennent à 99 € en cumulant ces offres mais il va falloir faire vite !

Les excellents Samsung Galaxy Buds 3 Pro vous font de l’oeil mais leur prix de 250 € vous bloque ? À l’occasion des Jours Flash Prime, Amazon propose actuellement ces écouteurs haut de gamme à 199 € pour les abonnés Prime. Et en cumulant plusieurs offres, vous pouvez les avoir au final à 99 € seulement. On vous explique tout !

Les Jours Flash Prime se terminent dans quelques heures mais il est encore temps de profiter des offres sur Amazon. Le géant du e-commerce brade de nombreux produits mais pour profiter de ces prix cassés, vous devez être membre du programme Prime. Ça n’est pas encore le cas ? Vous pouvez profitez de la période d’essai gratuite de 30 jours proposée par Amazon.

C’est bientôt la fin de ces 2 jours de promotions exceptionnelles sur Amazon. Si vous cherchez des écouteurs qui collectionnent les bons points, avec leur son irréprochable et leur réduction de bruit particulièrement efficace, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro est le modèle qu’il vous faut.

Toujours en vente à 250 € sur le site officiel de Samsung, Amazon les propose actuellement à 199 €. Vous profitez en plus de 50 € de réduction supplémentaire dans votre panier, ce qui fait chuter le prix de ces écouteurs à 149 €. De plus, du 01/10/2025 au 16/11/2025, Samsung propose une offre de remboursement de 50 € pour l’achat Galaxy Buds 3 Pro (voir les conditions ici). En cumulant toutes ces offres, les écouteurs vous reviennent à 99 € seulement.

Que valent les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ?

Sortis l’année dernière, les Galaxy Buds 3 Pro sont des écouteurs aux caractéristiques avancées. Le constructeur coréen a repensé leur design pour s’approcher davantage du look des AirPods d’Apple. On retrouve ainsi une tige qui améliore la stabilité dans l’oreille, optimise la captation vocale et facilite le contrôle des contenus audio à l’aide d’une simple pression. Chaque écouteur est par ailleurs équipé d’un fine lumière latérale, tandis que le boîtier arbore désormais un couvercle transparent.

Les Buds3 Pro profitent par ailleurs d’un audio Hi-Fi 24 bits / 96 kHz grâce au codec Samsung Seamless. Les deux hauts-parleurs de 10,5 mm et 6,1 mm offrent un son riche, précis et équilibrée. La réduction de bruit active est particulièrement performante, même dans les environnements les plus bruyants. Avec Galaxy AI, les écouteurs adaptent automatiquement le niveau d’isolation ou de transparence en fonction de votre environnement.

Enfin, ces écouteurs sont certifiés IP57. Ils sont donc résistants à l’eau et à la poussière. Ils offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boîtier de charge (sans ANC) et 26 heures avec la réduction de bruit activée.