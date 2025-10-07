Amazon brade les AirPods 4 pendant ses ventes flash Prime : il va falloir faire vite !

Amazon propose une grosse baisse de prix sur les AirPods 4 à l'occasion des Jours Flash Prime. Les écouteurs Apple tombent à leur prix le plus bas.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan (ANC)

Les Jours Flash Prime démarrent sur Amazon qui propose une avalanche de bons plans pendant 48 heures. Les AirPods 4 voient ainsi leur prix baisser drastiquement. Ils s'affichent ainsi à 113 € au lieu de 149 €, ce qui correspond à une réduction de 24%. C'est une offre réservée aux membres Prime, mais vous pouvez en profiter en vous inscrivant gratuitement au programme grâce à la période d'essai de 30 jours.

Si vous préférez la version avec réduction de bruit active des AirPods 4, elle est affichée à 169 € au lieu de 199 €. Là encore, il s'agit de la meilleure offre d'Amazon sur les écouteurs depuis leur sortie.

AirPods 4 en promo : une offre à ne pas manquer

Les AirPods 4 ont été conçus pour offrir plus de confort et un meilleur maintien dans les oreilles, tout en étant légèrement plus compacts. Apple a également amélioré la fiche technique par rapport à la génération précédente. Les nouveaux écouteurs disposent ainsi de la puce H2, que l'on retrouve sur les versions Pro des AirPods, y compris les tout derniers AirPods Pro 3.

Et grâce à une architecture acoustique améliorée, les AirPods 4 offrent une excellente qualité de son, avec un profil équilibré sur l'ensemble des fréquences. L'audio spatial est également de la partie. Le suivi dynamique des mouvements de la tête vous plonge dans une expérience sonore à 360°.

Et contrairement aux générations précédentes, Apple propose cette fois-ci la réduction de bruit active, mais sur un modèle distinct. Les deux sont identiques, à cette différence près.

Enfin, le boîtier sans fil qui est plus compact dispose d'un port USB-C. Il permet d'offrir une autonomie totale de 30 heures sans ANC. Il faut environ 5 heures pour une charge complète du boîtier.