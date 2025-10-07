ECOVACS Deebot T50 Omni : l’aspirateur robot avec sa station de vidage et nettoyage automatique est à moitié prix pour les Jours Flash Prime

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Pour vous faciliter la tâche, l’excellent ECOVACS DEEBOT T50 Omni passe à prix cassé pour les Jours Flash Prime. Cet aspirateur robot ultra perfectionné est normalement en vente à 799 € mais il est affiché à 370 € seulement sur Amazon durant quelques heures. Ne passez pas à côté de cette offre !

Passer l’aspirateur n’est pas votre activité préférée ? Ce bon plan devrait vous plaire ! À l’occasion des Jours Flash Prime qui se tiennent ce 7 et 8 octobre, Amazon casse le prix de nombreux produit, dont l’aspirateur robot ECOVACS T50 Omni. Il est actuellement affiché à 370 € au lieu de 799 €, soit 429 € de réduction !

Mais attention, pour profiter de ce prix cassé, vous devez être membre Prime. Si ça n’est pas encore le cas, il est encore temps de profiter de l’offre des 30 jours d’essai gratuit proposée par Amazon.

L’ECOVACS T50 Omni s’occupe de l’entretien de vos sols à votre place. Il aspire, passe la serpillère, vide les saletés dans sa station et s’auto-nettoie pour une hygiène optimale. Vous économisez ainsi votre temps précieux.

Petit prix mais grandes capacités : l’aspirateur robot ECOVACS Deebot T50 Omni est en promotion pour les Jours Flash Prime

Les aspirateurs robots haut de gamme sont à la fois performants et polyvalents. C’est le cas de l’ ECOVACS T50 Omni qui peut aspirer et laver vos sols en un seul passage. Mais pour vous offrir ces caractéristiques avancées, il faudra débourser 799 €. Ce prix élevé n’est malheureusement pas pour toutes les bourses. Heureusement, durant les Jours Flash Prime Amazon, vous trouverez cet excellent modèle à 370 € seulement. Profitez-en !

L’ ECOVACS T50 Omni est un aspirateur polyvalent qui est capable de nettoyer en profondeur. Il dispose d’une puissance d’aspiration de 15 000 Pa et de la technologie ZeroTangle 2.0 qui empêche l’enchevêtrement des cheveux, mêmes longs. Grâce à la technologie TruEdge 2.0, la brosse latérale s'étend pour atteindre les coins difficiles d’accès et la serpillière atteint les zones à 1 mm seulement des bords pour un résultat optimal.

Ce modèle embarque par ailleurs la technologie AIVI 3D 2.0 pour un évitement des obstacles plus précis. Et comme il est ultra fin (seulement 81 mm de haut), il passe facilement sous les meubles.

Enfin, cet aspirateur robot dispose d’une station de vidage automatique qui s’occupe aussi de l’autonettoyage à l’eau chaude à 75 °C et au séchage à l’air chaud à 45 °C.