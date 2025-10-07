Surface Pro 11 : la surpuissante tablette 2-en-1 de Microsoft voit son prix chuter de 860 euros sur Amazon

Avec sa tablette 2-en-1 Surface Pro, Microsoft concurrence frontalement les iPad Pro d’Apple. Conçu pour fonctionner avec l’aide de l’intelligence artificielle, ce modèle vous permet de gagner en productivité dans vos tâches bureautiques ou bien de gagner en créativité. Et pendant les Jours Flash Prime, Amazon le propose avec une baisse de prix colossale.

Depuis quelque temps, les géants de la tech se battent pour concevoir les produits qui utilisent le mieux possible les avancées technologiques énormes apportées par l’arrivée de l’intelligence artificielle. Microsoft a ainsi créé une nouvelle gamme d’ordinateurs et tablettes 2-en-1 : Copilot+ PC.

L’idée n’est plus seulement d’améliorer les performances matérielles mais aussi et surtout de pouvoir intégrer le plus efficacement possible les avancées technologies récentes de l’IA. Le Surface Pro de Microsoft s’inscrit parfaitement dans cette démarche avec l’arrivée de sa 11ème génération. Et bonne nouvelle, vous allez pouvoir en profiter sans vous ruiner puisque le Surface Pro 11 est actuellement à prix sacrifié chez Amazon.

Disponible normalement pour le prix de vente conseillé de 1979 euros, le Surface Pro 11 s’affiche sur Amazon pour seulement 1199,99 euros, soit une baisse de prix de presque 860 euros. C’est une excellente affaire si vous cherchez une tablette surpuissante et intelligente que vous pouvez transformer en PC portable en ajoutant un clavier détachable.

Vous ne voyez pas ce prix sur Amazon ? Cela veut certainement dire que vous n’êtes pas encore membre Amazon Prime. En effet, cette offre fait partie de l'événement promotionnel Jours Flash Prime qui a lieu jusqu’à demain 23h59. Pour pouvoir accéder à toutes les offres, il faut être abonné à Prime. Mais si vous ne l’êtes pas, ce n’est pas très grave. En effet, vous pouvez profiter de l’offre d’essai gratuite de 30 jours pour passer votre commande.

Surface Pro 11 : la tablette 2-en-1 boostée à l’intelligence artificielle

La Surface Pro 11ème génération fait partie de la gamme Copilot+ PC de Microsoft. Cette nouvelle gamme constitue une avancée majeure dans l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des appareils Windows. Ce nouvel assistant offre ainsi des fonctionnalités de productivité et de créativité améliorées.

Pour se faire, la Surface Pro 11 est équipée d'une unité de traitement neuronal capable de réaliser 45 trillions d'opérations par seconde. C’est particulièrement pratique quand vous utilisez des applications gourmandes en opérations comme la suite Adobe.

Parmi les fonctionnalités innovantes disponibles avec Copilot+, on trouve Recall pour retrouver facilement des informations et Cocreator pour générer des images en temps réel. Vous pouvez aussi obtenir des sous-titres en direct pour traduire l'audio de plus de 40 langues

La Surface Pro dispose d'une puce Snapdragon X Elite de 12 cœurs associée à 16 Go de RAM et disque dur SSD de 1 To. Cette configuration assure des performances optimales pour les tâches les plus exigeantes.

Par ailleurs, cette tablette dispose d’un écran OLED de 13 pouces avec une résolution 4K de 2880 x 1920 pixels. La dalle est compatible Dolby Vision IQ pour obtenir des couleurs plus vives et une image plus contrastée. Avec une autonomie allant jusqu'à 14 heures, c’est l’outil idéal à avoir toujours dans son sac.