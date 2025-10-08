Samsung Galaxy Book4 360 : l’ultra-book est à moitié prix chez Amazon pour la fin des Jours Flash Prime !

Avec son Galaxy Book4 360, Samsung propose un PC portable performant et compact, capable de rivaliser avec les MacBook d’Apple. En plus, pendant les Jours Flash Prime d’Amazon, vous pouvez acheter ce modèle haut de gamme pour la moitié de son prix !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

C’est une offre irrésistible qui se termine ce soir à 23h59. En effet, les Jours Flash Prime ont commencé hier matin sur Amazon et ils se terminent déjà ce soir à 23h59. Cette très courte période promotionnelle vous permet d’accéder à énormément de belles offres sur des produits high tech de grandes marques. Seule condition pour y accéder : il faut être abonné à Amazon Prime. Mais cette condition est facile à contourner puisque vous pouvez avoir une période d’essai gratuite de 30 jours à Prime.

Normalement en vente à 1799 € dans sa version avec un processeur Intel Core Ultra 7, couplé à 16 Go de RAM et un espace de stockage SSD de 512 Go, vous pouvez obtenir le Galaxy Book4 360 à seulement 899 €, soit la moitié de son prix ! Ce n’est pas tous les jours que vous pourrez trouver une offre aussi intéressante et elle se termine dans quelques heures alors ne la manquez pas.

Le Galaxy Book4 360 voit son prix chuter de 900 euros !

Le Galaxy Book4 360 s’impose comme l’un des ultrabooks les plus intéressants du moment. Son design raffiné et ses performances de haut niveau en font un concurrent direct des MacBook d’Apple.

Il embarque ainsi un processeur Intel Core Ultra 7, capable d’atteindre une fréquence maximale de 4,8 GHz. Associé à 16 Go de mémoire LPDDR5X et à un SSD de 512 Go, il assure une excellente réactivité, même pour les applications les plus exigeantes.

Côté affichage, le Galaxy Book4 360 est équipé d’un écran tactile Super AMOLED de 15,6 pouces, offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels qui garantit un confort visuel optimal, y compris en extérieur.

Avec un poids plume de seulement 1,46 kg, il se transporte aisément dans un sac. Et avec sa batterie de 67 Wh, il offre une excellente autonomie. En bref, c’est un modèle idéal pour les déplacements quotidiens.