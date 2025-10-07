Amazon vend au rabais le CMF Phone 2 Pro, l’un des meilleurs smartphones pour les petits budgets

Les CMF Phone 2 Pro est sans aucun doute l'un des meilleurs smartphones à moins de 250 €. Malgré ce rapport qualité prix attractif, il est voit son prix baisser encore plus grâce aux Jours Flash Prime sur Amazon.

On ne présente plus Nothing, dont la popularité est sans cesse croissante sur le marché des smartphones au rapport qualité-prix séduisant. Sa marque CMF, lancée depuis peu, est à l'offensive sur le segment de l'entrée de gamme. Le CMF Phone 2 Pro est le représentant le plus récent de la gamme. Il succède au CMF Phone 1 qui faisait déjà partie de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €.

Son prix conseiller de 259 € est déjà très compétitif, mais grâce aux Jours Flash Prime d'Amazon, le smartphone voit son prix passer à 219 €. Pour ce prix-là, c'est l'un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché en ce moment. Si vous préférez la version avec 256 Go de stockage, elle est à 265 €. N'hésitez pas à souscrire gratuitement au programme Prime pour 30 jours afin de profiter de l'offre.

CMF Phone 2 Pro : un rapport qualité-prix imbattable

Le CMF Phone 2 Pro améliore la recette déjà convaincante en gommant quelques imperfections de son prédécesseur, notamment par la présence du NFC. Le smartphone est animé par une puce Dimensity 7300 Pro aux performances très correctes pour les usages de tous les usages de tous les jours et pour un smartphone d'entrée de gamme. La puce est épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le CMF Phone 2 Pro que nous avons testé dispose d'un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,77 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo s'appuie sur trois capteurs à l'arrière : un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et surtout un téléobjectif 2x de 50 MP.

C'est une amélioration considérable par rapport au CMF Phone 1 qui ne disposait que d'un capteur à proprement parler. Et pour un modèle d'entrée de gamme, la présence d'un téléobjectif est extrêmement rare. C'est donc un excellent atout pour le CMF Phone 2 Pro. Enfin, le smartphone dispose d'une batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide à 33W.