Amazon baisse drastiquement ses prix pendant deux jours : découvrez les meilleures offres des Jours Flash Prime

Amazon lance Les Jours Flash Prime et propose des baisses de prix importantes sur tout le site. Voici les meilleures offres à saisir pendant les prochaines heures.

Il ne vous a sans doute pas échappé qu’Amazon organise son événement intitulé Les Jours Flash Prime : un Prime Day bis qui fait baisser les prix sur l’ensemble du site. Ces offres sont réservées aux membres du programme Prime, mais si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez toujours profiter des offres en vous inscrivant gratuitement maintenant.

Amazon offre en effet 30 jours d’essai gratuit sans prélèvement. Mais si vous ne voulez pas être débité après cette période, il faudra résilier l’offre avant la date limite.

Les Jours Flash Amazon : les meilleures offres sur les appareils Amazon (Echo, Fire TV, Kindle…)

Le top des offres sur les produits high-tech sur Amazon

Il n'y a pas que les appareils Amazon qui sont en promotion pendant les Jours Flash Prime. Le site propose de nombreuses offres dans tous ses rayons sur des produits d'autres marques. Voici notre sélection des meilleurs bons plans.

AirPods 4 à partir de 113 €

Amazon propose son prix le plus bas depuis la sortie des AirPods 4 d'Apple. Pendant les Jours Flash Prime, les écouteurs Apple passent à 113 € au lieu de 149 € dans la version standard, et à 169 € au lieu de 199 € si vous préférez la version avec réduction de bruit active.

Galaxy Z Flip 6 512 Go à 699 € au lieu de 1319 €

C'est un prix assez inédit pour le smartphone pliable de Samsung. Si l'aventure du format à clapet vous tente, voici une excellente occasion. Le Galaxy Z Flip 6 de 512 Go est disponible à moitié prix sur Amazon. Au lieu de 1319 €, il s'affiche en ce moment à 699 € pour les membres Prime.

Galaxy Tab S9 FE à 299 € au lieu de 649 €

La Tab S9 FE est une solide tablette milieu de gamme qui représente aujourd'hui l'un des meilleurs rapports qualité-prix si vous recherchez un modèle offrant de belles performances pour un prix beaucoup plus accessible que les modèles haut de gamme des séries Tab S9, S10 et S11

Grâce aux Jours Flash Prime, vous pouvez l'acheter à 299 € au lieu de 649 €, ce qui correspond à une réduction de plus de 50%.

iPhone 16e à 592 € au lieu de 719 €

Le plus abordable des iPhone 16 voit son prix chuter de quasiment 20%. L'iPhone 16e passe en effet à 592 € au lieu de 719 € à l'occasion des Jours Flash Prime sur Amazon. Pour un iPhone sorti tout récemment, c'est un très bon prix. Pour autant, l'iPhone 16e est un modèle performant équipé de la même puce que l'iPhone 16 et dont le design est beaucoup plus moderne que celui de l'iPhone SE dont il est l'héritier.

Sony WF-1000XM5 à 199 € au lieu de 299 €

Lancés à 320 €, les écouteurs haut de gamme de Sony sont un peu moins chers ces derniers mois. Mais grâce aux Jours Flash Prime d'Amazon, leur prix tombe à 199 € et c'est un super prix pour ces écouteurs offrant une excellente qualité de son une réduction de bruit active parmi les meilleures du marché.

Voilà pour notre sélection d'offres à ne pas manquer lors des Jours Flash Prime sur Amazon. L'événement se poursuit jusqu'au 8 octobre à 23h59. Ne tardez donc pas pour saisir les bons plans qui vous intéressent. Et si vous j'êtes pas abonnés Prime, inscrirez-vous juste avant d'effectuer votre achat afin de profiter des 30 jours d'essai gratuit.