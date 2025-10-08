Google Pixel Buds Pro 2 : avec 100 € de remise, ces excellents écouteurs avec réduction de bruit active passent à prix sacrifié !

Les Jours Flash Prime se terminent ce soir mais il est encore temps de profiter des prix cassés sur Amazon. Si vous cherchez d’excellents écouteurs à réduction de bruit active, les Google Pixel Buds Pro 2 sont exceptionnellement à 149 € au lieu de 249 €. Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter alors ne tardez pas !

Les Jours Flash Prime se déroulent les 7 et 8 octobre sur Amazon. Durant cette courte période, les membres Prime peuvent accéder à de belles promotions sur de nombreux produits. Smartphones, tablettes, PC portables, casques ou encore écouteurs, rien n’échappe aux baisses de prix.

Vous n’êtes pas encore abonné à Prime ? Amazon vous donne la possibilité de tester gratuitement ses services pendant 30 jours. Vous pourrez ainsi accéder à l’événement promotionnel des Jours Flash Prime qui a lieu jusqu’à ce soir à 23h59.

Vous souhaitez acheter de nouveaux écouteurs qui soient à la fois confortables, avec une bonne autonomie et qui aient une réduction de bruit active efficace ? Ce bon plan est fait pour vous. Amazon propose en ce moment les Google Pixel Buds Pro 2 à 149 € au lieu de 249 €. Avec ses caractéristiques avancées, ces écouteurs sans fil viennent concurrencer directement les modèles haut de gamme d’Apple, de Samsung ou encore de Sony

Google Pixel Buds Pro 2 : les écouteurs haut de gamme à prix cassé

Les Pixel Buds Pro 2 sont compacts, légers, confortables à porter et performants. Avec le stabilisateur rotatif, ils restent bien rester en place dans vos oreilles lorsque vous faites du sport. D’ailleurs, comme ils sont IP54, ils résistent à l’eau et à la poussière. Vous pouvez donc transpirer ou les utiliser sous la pluie sans problème.

Cette deuxième génération des écouteurs de Google dopée à l’IA est dotée d’une puce Tensor A1. La suppression active du bruit est deux fois plus puissante. Avec Silent Seal 2.0, la réduction de bruit s’adapte à votre environnement. Chaque écouteur embraque un haut-parleur dynamique de 11 mm pour vous offrir un son net, riche et profond. Vous profitez en plus d’un son spatialisé avec le suivi des mouvements de la tête.

Enfin, la batterie vous offre 8 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée, et 12 heures sans. Avec le boitier, vous obtenez 30 heures d’écoute avec la RBA et 48 heures sans.