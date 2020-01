PlayStation Plus février 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

Playstation Plus permet de profiter chaque mois d’une courte liste de jeux PS4 gratuits. Fidèle à ses habitudes, Sony a donc dévoilé le nom des trois titres offerts aux abonnés en février 2020. Ce mois-ci, la firme nippone offre en effet un troisième jeu. Contrairement à ses habitudes, il s’agit d’un jeu en réalité virtuelle.

Quelques heures après Microsoft, Sony a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts le mois prochain aux abonnés. Pour rappel, Sony n’offre plus que des jeux PS4 et fait l’impasse sur les titres jouables sur la PS3 et la PS Vita, la console portable du japonais, depuis février dernier. En plus des jeux gratuits tous les mois, l’abonnement Playstation Plus permet de jouer en multijoueur sur PS4 ou PS3.

Découvrez la liste des jeux PS4 offerts en février 2020

Au menu de ce mois-ci, on trouve d’abord BioShock : The Collection, une collection des trois premiers volets de la série de 2K Games. Ce jeu d’aventures très inspiré vous plonge dans les profondeurs d’un océan, au coeur d’une ville aquatique fondée par un scientifique fou. Les titres se distinguent par leur direction artistique impeccable.

BioShock : The Collection (PS4) – à télécharger à partir du 4 février 2020 et jusqu’au 2 mars

Les Sims 4 (PS4) – à télécharger à partir du 4 février 2020 et jusqu’au 2 mars

– Firewall Zero Hour (PlayStation VR) – à télécharger à partir du 4 février 2020 et jusqu’au 2 mars

Sony offre aussi Les Sims 4 sur PS4. Dans ce jeu de simulation ultra populaire, vous pouvez créer des personnages selon vos désirs et les faire interagir entre eux. Enfin, l’abonnement PlayStation Plus permet d’accéder gratuitement à Firewall Zero Hour, un jeu PS4 en réalité virtuelle. Ce jeu de tir plutôt réaliste nécessite un casque PlayStation VR.

Pour rappel, les jeux de janvier 2020, Uncharted — The Nathan Drake Collection et Goat Simulator, sont toujours accessibles jusqu’au 3 février prochain. Que pensez-vous de la cuvée de ce mois-ci ? Allez-vous y jouer ? On attend votre avis dans les commentaires.