WhatsApp : attention au « GhostPairing », l’arnaque qui retourne vos paramètres contre vous pour prendre le contrôle de votre compte

Des chercheurs ont identifié une nouvelle arnaque qui cible les utilisateurs de WhatsApp. Ils l’ont GhostPairing, puisqu’elle détourne le chiffrement de l’application pour prendre le contrôle du compte de la victime. Voici comment vous en protéger.

Avec WhatsApp, il est possible de jumeler plusieurs appareils pour consulter son compte depuis un navigateur notamment. Si la plateforme de messagerie privée se démarque grâce à son chiffrement de bout en bout, les cybercriminels ont découvert comment tirer parti de cette option multi-appareils pour contourner la protection.

Les chercheurs de Gen Digital ont repéré une nouvelle campagne qui vise à prendre le contrôle de comptes WhatsApp en détournant le processus de jumelage de la célèbre application messagerie. Ils l’ont baptisé : GhostPairing Attack.

Voici le mode opératoire : la cible reçoit un message déclarant « J’ai trouvé cette photo de toi ! » accompagné d’un lien. Cliquer dessus renvoie sur une page qui ressemble à celle de Facebook. C’est en réalité une fausse page de connexion qui incite la cible à entrer son numéro de téléphone pour accéder à la photo. Les escrocs utilisent alors le numéro donné pour envoyer une demande de jumelage WhatsApp.

GhostPairing Attack : voici comment vous protéger des pirates qui veulent prendre le contrôle de votre compte WhatsApp

L’attaque se décline de deux façons. Avec la première, qui est aussi la préférée des cybercriminels, la cible est invitée à saisir un code numérique dans WhatsApp pour confirmer la liaison. C’est en réalité le navigateur du pirate qu’elle ajoute comme nouvel appareil connecté. La seconde technique réside dans le scan d’un QR code avec WhatsApp avec un smartphone, mais elle laisse plus de temps aux potentielles victimes de se rendre compte que quelque chose ne va pas.

Une fois que les attaquants ont accès à votre compte, ils peuvent passer en revue tous vos messages, usurper votre identité dans des discussions privées et de groupe, propager leur attaque en réitérant le même piège « photo », télécharger vos médias et messages vocaux, mais également collecter toutes vos informations pour vous faire chanter ou pour de prochaines escroqueries.

Ce type d’arnaque n’est pas nouveau. De nombreuses campagnes ont déjà affecté Facebook et ses utilisateurs. Mais il existe quelques recommandations à suivre pour éviter de tomber dans le piège des cyberattaquants :

On ne le répètera jamais assez : ne cliquez jamais sur des liens que vous n’avez pas sollicités, même lorsqu’ils proviennent d’un compte que vous pensez sûr.

Activez la vérification en deux étapes via l’onglet Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes et définissez un code PIN.

Lisez vos notifications avec attention : on a l’habitude que tout aille vite, mais prendre le temps peut parfois vous éviter de gros risques.

Si malheureusement vous pensez être déjà victime de ce type d’attaque, voici la marche à suivre : prévenez immédiatement tous vos contacts, afin qu’il ne clique sur aucun lien ou demande de vérification provenant de votre compte. Ensuite, déconnectez tous les appareils ayant accès à votre compte WhatsApp via l’onglet Paramètres > Appareils connectés.