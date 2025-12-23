Le MacBook Air 13 pouces M2 est à son prix le plus bas avec ce code promo, vite !

Pour cette fin d’année, nous avons trouvé pour vous une super offre sur le célèbre MacBook Air 13 pouces avec sa mythique puce M2. Ce modèle reste aujourd’hui une référence puisqu’il offre d’excellentes finitions, une puce performante et un poids plume pour un tarif défiant toute concurrence. Pour trouver la meilleure promotion, il faut se rendre sur le site du spécialiste français du reconditionné : Certideal.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Chaque année, la part du reconditionné augmente. Il faut dire que c’est une forme de consommation qui offre de nombreux avantages. Son premier gros avantage, c’est le prix puisque vous pourrez profiter de rabais très importants. Mais c’est aussi un achat bien plus écologique et bien plus sûr grâce à sa garantie 30 mois offerte par Certideal.

Ainsi, vous pourrez vous offrir un excellent ordinateur portable avec une réduction de plus de 50%. C’est le cas notamment du MacBook Air de 13 pouces équipé d’une puce M2 proposé à prix cassé sur Certideal.

Neuf, c’est un modèle qui valait 1499 €, mais il est affiché en ce moment pour seulement 724,99 euros. Et ce n’est pas fini ! À l’occasion des fêtes, Certideal propose deux codes promo. Le code XMAS15 vous permet d’obtenir 15 euros de réduction sur tout le site. Et le code XMAS40 fait baisser le prix de tous les MacBook de 40 euros. Ainsi, en utilisant le code XMAS40, le MacBook Air 13” M2 passe à seulement 684,99 €. Un prix exceptionnel pour ce modèle.

Pourquoi acheter un MacBook sur Certideal ?

CertiDeal est la référence française du reconditionné en France. L’entreprise s’est notamment spécialisée sur la revente de produits Apple à tout petit prix tout en offrant une qualité de service irréprochable et des conditions commerciales très avantageuses.

En effet, en achetant sur Certideal vous bénéficiez de la garantie 30/30. Cela signifie que vous avez 30 jours pour changer d'avis mais aussi 30 mois de garantie. Pour pouvoir proposer une garantie aussi longue, chaque appareil reconditionné passe par une série de 32 contrôles pour vérifier le bon état de fonctionnement. Et si nécessaire, le SAV répare ou remplace les pièces endommagées. C’est par exemple le cas des batteries qui offrent au minimum 80% de leur capacité pour assurer un fonctionnement normal.

Pourquoi choisir le MacBook Air 13 pouces M2 ?

Le MacBook Air M2 13,6 pouces est un ordinateur performant avec sa puce Apple M2 qui contient 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Elle est associée à 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go. C’est un modèle parfait pour les créatifs, les étudiants ou pour un usage professionnel.

L’écran est une magnifique dalle Liquid Retina de 13,6 pouces qui offre une résolution de 2560 × 1664 pixels et une bonne luminosité de 500 nits. Ses dimensions (11,3 mm d’épaisseur) et son poids (1,24 kg) en font un ultrabook facilement transportable dans n’importe quel sac. Autre gros atout, son autonomie atteint jusqu’à 18 heures. C’est parfait pour les déplacements. Enfin, très important pour les télétravailleurs, le MacBook Air M2 dispose d’une webcam Full HD, parfaitement adaptée pour les appels en visio.