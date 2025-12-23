Android Auto : comment l’intégration de Google Cast va transformer votre voiture

Voilà qui pourrait bien considérablement changer nos habitudes en matière de diffusion multimédia dans la voiture : Google teste actuellement la possibilité de diffuser directement du contenu depuis son smartphone vers l'écran de sa voiture sous Android Auto.

En 2024, Google offrait la possibilité de projeter des vidéos vers Android Automotive. Mais quid d'Android Auto ? Bien que le système permette déjà de projeter en quelque sorte l’interface du smartphone sur l’écran du véhicule, il s'agit en réalité d'une solution de cast hyper simplifiée.

Mais la donne pourrait bientôt complètement changer : Android Auto pourrait prochainement intégrer la fonctionnalité Google Cast, permettant ainsi de diffuser du contenu multimédia directement sur l’écran de la voiture. Cette découverte provient d’une analyse du code de la toute dernière d'Android Auto, dans laquelle Google Cast est explicitement mentionné.

Une petite révolution se prépare au sein d'Android Auto

Caster de l'audio et des vidéos directement depuis son smartphone vers l'écran de sa voiture dernier cri sous Android Auto ? Voilà une fonction des plus utiles et qui pourrait être prochainement déployée. Certains ont en effet découvert dans le code d'Android Auto version 15.9.6551 des traces de la future intégration de Google Cast :

<string name=”mr_button_content_description”>Cast</string>

<string name=”mr_cast_button_connected”>Cast. Connected</string>

<string name=”mr_cast_button_connecting”>Cast. Connecting</string>

<string name=”mr_cast_button_disconnected”>Cast. Disconnected</string>

<string name=”mr_chooser_wifi_warning_description_car”>Make sure the other device is on the same Wi-Fi network as this car</string>

<string name=”mr_chooser_wifi_warning_description_phone”>Make sure the other device is on the same Wi-Fi network as this phone</string>

<string name=”mr_controller_stop”>Stop</string>

<string name=”mr_controller_stop_casting”>Stop casting</string>

Ce n'est pas la première que Google évoque la possibilité de lire des vidéos sur Android Auto, bien que cette fonction soit limitée pour des raisons de sécurité. Actuellement, des solutions détournées existent, mais une intégration officielle serait nettement plus pratique et surtout plus sécurisée.

On ignore encore quelles seront les possibilités de cette intégration de Google Cast. Différents scénarii sont envisageables :

du téléphone vers l’écran du véhicule , pour afficher les vidéos ou les applications compatibles ;

, pour afficher les vidéos ou les applications compatibles ; d’un téléphone vers un autre appareil , comme un second smartphone dans la voiture ;

, comme un second smartphone dans la voiture ; ou les deux options.

La prise en charge de Google Cast au sein d'Android Auto donnerait un atout indéniable au système, rendant la diffusion de contenus multimédia (audio et vidéo) beaucoup plus simple. Cela permettrait également d'offrir davantage de cohérence entre Android Auto et Android Automotive, le système embarqué prenant déjà en charge cette fonctionnalité.