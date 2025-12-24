Google Pixel : ce mystérieux bug photo efface vos plus précieux souvenirs

Les smartphones Pixel font régulièrement parler d’eux ces derniers temps, et ce n’est généralement pas pour les bonnes raisons. Après l’éventuelle introduction de bugs par la mise à jour de décembre, un nouveau problème a été signalé sur Reddit : des utilisateurs déplorent la mystérieuse disparition de certaines de leurs photos.

Souvenirs de moments passés, les photos immortalisent des bribes de notre vie. Et, généralement, on y tient. A fortiori lorsqu’elles viennent capturer l’essence d’événements importants, tels que des anniversaires, des mariages, une remise de diplôme ou des vacances inoubliables.

Imaginez donc la frustration – pour ne pas dire le désarroi – que peut procurer la mystérieuse disparition de certains de vos précieux clichés de votre smartphone ? C’est la situation désagréable qu’ont expérimenté plusieurs propriétaires de Google Pixel.

Un bug étrange fait disparaître certaines photos des Google Pixel

C’est sur Reddit que les utilisateurs concernés ont signalé ce bug énigmatique de leur smartphone : après avoir pris des photos avec leur Pixel, ils se sont rendu compte que celles-ci avaient « disparu ». Pour cause : elles n’apparaissent ni dans le stockage local de leur appareil, ni dans Google Photos.

On ignore pourquoi ces photos s’évaporent dans la nature, mais les smartphones touchés par ce bug affichent tous un comportement étrange : il semble que les photos « disparaissent » (ou ne soient pas sauvegardées) après qu’une notification indiquant « en cours de traitement en arrière-plan » est restée affichée pendant un certain temps.

Comme le soulignent nos confrères d’Android Authority, ces pertes semblent intervenir, pour beaucoup d’utilisateurs, après qu’ils ont pris un nombre important de photos en un court laps de temps. Plusieurs internautes signalent que le dossier DCIM de leur smartphone comportait des fichiers .JPG inhabituels : tous faisaient 0 octet et contenaient, dans leur nom, le terme « pending » (pour « en attente »).

Comme souvent pour ce type de bug, l’ampleur réelle du problème est difficile à déterminer : tous les propriétaires de Pixel ne sont pas concernés, mais combien le sont exactement ? Quoi qu’il en soit, ce bug n’affecte aucun des modèles de smartphone signé Google en particulier : les internautes qui en ont été victimes ont observé ce comportement étrange sur des Pixel 8a, Pixel 9a, Pixel 9, Pixel 10 et Pixel 10 Pro.