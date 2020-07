PlayStation Plus août 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet de jouer gratuitement à deux jeux vidéos PS4 tous les mois. Fidèle à ses habitudes, Sony vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection du mois d’août 2020. Ce mois-ci, les abonnés peuvent installer Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered et Fall Guys: Ultimate Knockout.

Sony vient de dévoiler la liste des jeux qui seront offerts le mois prochain aux abonnés. Pour rappel, Sony n’offre plus que des jeux PS4 et fait l’impasse sur les titres jouables sur la PS3 et la PS Vita, la console portable du japonais, depuis février dernier. En plus des jeux gratuits tous les mois, l’abonnement Playstation Plus permet de jouer en multijoueur sur PS4 ou PS3, de profiter de remises exclusives et de conserver des sauvegardes de ses jeux stockées sur le cloud.

La liste des jeux PS4 offerts en août 2020

Dès le 28 juillet, les abonnés pourront récupérer Call of Duty : Modern Warfare 2 – Campaign Remastered. Sorti le 31 mars dernier, le jeu est une version remasterisée du mode campagne de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) avec de nouveaux graphismes revues pour l’occasion. Le titre ravira surtout les amateurs de jeux de guerre réalistes et de tir à la première personne.

Dès le 4 août, les abonnés pourront ensuite installer Fall Guys – Ultimate Knockout, un jeu de course en ligne qui réunit plus de 100 participants, des obstacles originaux et improbables et une gravité capricieuse. Pour mémoire, les 3 titres offerts en juillet, à savoir Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, NBA 2K20 et Erica, sont toujours disponibles jusqu’au 3 août. Que pensez-vous de la sélection de Sony du mois ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.