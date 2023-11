Le PlayStation Portal est déjà en rupture de stock, merci les scalpers

Le PlayStation Portal est déjà en rupture de stock dans de nombreux pays, dont la France. Les scalpers y sont visiblement pour quelque chose. Pour cause, on recense déjà des dizaines et des dizaines d'offres pour des PS Portal à des prix exorbitants sur le BonCoin et eBay.

Comme vous le savez peut-être, le PlayStation Portal, le périphérique de lecture à distance de la PS5, est officiellement disponible depuis ce mercredi 15 novembre 2023. Affiché à 219,99 € (prix constructeur), cet accessoire se présente comme un écran secondaire de votre PS5. Via la fonctionnalité Remote Play et une connexion Wi-Fi, le PlayStation Portal peut afficher les jeux installés sur votre PS5 sur son écran LCD Full HD de 8 pouces.

Peu de temps après sa présentation officielle, l'enthousiasme autour de l'appareil ne s'est pas vraiment fait sentir. Pour de nombreux joueurs, l'intérêt du PlayStation Portal est plutôt limité, la faute à l'absence de streaming dans le cloud ou encore d'une connexion Bluetooth pour utiliser son propre casque/écouteurs sans fil.

Mais contre toute attente, le PlayStation Portal a visiblement été victime de son succès. Deux jours seulement après son lancement, l'appareil est déjà en rupture de stock sur le site PlayStation Direct, la boutique officielle de Sony. C'est notamment le cas en France où l'article est indisponible, tout comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Le PS Portal en rupture de stock, la faute aux scalpers ?

Alors, le PlayStation Portal connaît-il vraiment un succès surprise ? Les stocks de Sony ont-ils été insuffisants ? Une seule chose est certaine, les scalpers ont joué un rôle dans ces rupture de stock. Pour cause, il suffit de faire un tour sur eBay ou leBonCoin pour trouver des dizaines et des dizaines d'annonces pour des PS Portal vendus à des prix nettement supérieurs, pour ne pas dire astronomiques dans certains cas.

Rien que sur la première page du BonCoin, on peut trouver des PS Portal entre 250 et 300 € (des tarifs que l'on pourrait qualifier de raisonnables), mais aussi à des prix insolents avec des offres affichées à 400 € ou 500 €. Sur eBay, la situation n'est guère mieux avec des enchères fixées à partir de 350 € ou plus. Comme d'habitude, on vous conseille de ne pas jouer le jeu des scalpers. Le meilleur moyen de mettre fin à cette pratique est ne pas acheter ces produits vendus 2 à 3 fois leurs prix.