PlayStation Project Q : l’autonomie de l’accessoire de la PS5 pourrait vous décevoir

Le prochain produit de Sony est probablement l’un des plus attendus de l’année, et on en sait déjà plus au sujet de l’autonomie du fameux Project Q, cet accessoire qui permettra de jouer à vos jeux PS5 en mode portable.

La semaine dernière, durant sa conférence Showcase, Sony a officialisé son « Project Q », un accessoire portable qui vous permettra de streamer vos jeux depuis la PS5. Contrairement aux consoles portables telles que le Steam Deck ou la ROG Ally d’ASUS, l’accessoire de Sony ne disposera pas de puce graphique embarquée.

Sa fonction principale sera de gérer le streaming des jeux et les entrées de l'utilisateur sans décalage, en tirant parti du traitement des jeux PlayStation basé sur le cloud. La Project Q devrait donc utiliser la fonctionnalité Remote Play, qui vous permet de jouer à vos jeux PS5 sur d’autres appareils. Il s’agira donc essentiellement d’un écran externe avec manette intégrée doté d’une puce réseau assez performante pour recevoir le flux vidéo de votre console de salon, et non d’une console portable que vous pourrez emmener lors de vos déplacements.

Quelle autonomie pour le Project Q de Sony ?

Une information cruciale était absente de l'annonce : l'autonomie de la batterie. C’était sans compter les informations de Tom Henderson, un initié de l'industrie, qui vient de dévoiler que le Sony Project Q n'offrira que trois à quatre heures de jeu entre deux charges.

Ce n’est donc pas beaucoup mieux que le Steam Deck de Valve ou encore la ROG Ally d’ASUS, qui utilisent pourtant leur CPU et leur GPU pour traiter les jeux en local, et qui ont donc besoin de beaucoup d’énergie pour fonctionner.

On s’attendait évidemment à une autonomie beaucoup plus longue. Compte tenu de l’absence de composants énergivores au sein de la console, on pouvait supposer que le Sony Project Q offrirait une autonomie prolongée, à l'instar du Logitech G Cloud, qui a atteint les 10 heures pendant notre test.

Sony a donc probablement misé sur une petite batterie pour son Project Q, ce qui indiquerait un appareil plus fin et léger que la concurrence. Il faudra également voir si cela permettra à l’accessoire d’être positionné à un tarif compétitif, mais une telle nouvelle pourrait bien décevoir certains joueurs qui attendaient une autonomie plus importante.