Spider-Man 2 sur PS5 dévoile son gameplay dans une bande-annonce de pure folie !

Présenté en septembre 2021, Marvel's Spider-Man 2 ne va pas tarder à pointer le bout de sa Toile. Plus que quelques mois à patienter. En attendant, le jeu s'offre deux bandes-annonces pour le prix d'une. Deux trailers qui donnent sérieusement envie, ce n'est pas peu dire.

Rappelez, c'est en 2018 que Spider-Man premier du nom est sorti sur PS4. A l'époque, le jeu avait fait l'effet d'une véritable petite bombe dans l'univers vidéoludique, tant par sa jouabilité, ses graphismes, son scénario… Et avec Spider-Man 2, Sony a visiblement décidé de ne pas se reposer sur ses lauriers.

À l'occasion de son PlayStation Showcase 2023, au cours duquel ont été présentés les trailers d'Alan Wake 2 ou d'Assassin's Creed Mirage, Sony a aussi mis le paquet sur Spider-Man 2. Et pour le coup, la firme nipponne a diffusé non pas un, mais deux bandes-annonces : l'une nous présente Kraven le Chasseur, tandis nous montre de longues séquences de gameplay.

Marvel's Spider-Man 2 se paie deux bandes-annonces à quelques mois de sa sortie

Dans ce nouvel opus, vous incarnez tantôt Peter Parker (le Spider-Man des origines), tantôt Miles Morales (un personnage plus récent apparu dans les années 2000 au sein de l'univers Ultimate, et qui a rejoint il y a quelques années déjà l'univers classique Marvel). Tous les deux vont devoir affronter Kraven et toute son équipe de chasseurs sans foi ni loi. Mais ça ne sera visiblement pas le seul danger auquel nos deux super-héros devront se frotter. La bande-annonce laisse notamment entrevoir Le Lézard, l'un des plus redoutables ennemis du Monte-en-l'air.

Les deux vidéos augurent un jeu haletant et hyper abouti. Mais c'est surtout la séquence de gameplay qui nous a laissés sans voix. Petite précision, au passage : au début de la vidéo, on voit Peter Parker revêtu de son fameux costume noir. En revanche, même s'il bénéficie grâce à lui de nouveaux pouvoirs, il n'est nullement question d'endosser le rôle du redoutable Venom. C'est bien Spider-Man que vous incarnez et si l'on se fie à la bande-annonce diffusée 2021, Venom devrait être l'un des super-vilains auxquels nos deux héros vont devoir se piquer.

Attendu pour l'automne 2023 sur PS5, voici sans nul doute l'une des sorties les plus attendues de l'année. Si ce n'est *LA* plus grosse sortie sur la console de Sony en 2023 ?