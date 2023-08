Sony dévoile tout sur la PlayStation Portal, la “console portable” de la PS5

C'est officiel. Sony vient enfin d'apporter plus d'informations sur le fameux Project Q, son appareil portable conçu pour streamer à distance les jeux PS5. Dorénavant baptisé PlayStation Portal, il débarquera sur le marché à la fin d'année 2023 au prix de 219,99 €. Il sera également accompagné d'un nouveau casque et d'écouteurs sans fil officiels PlayStation. On fait le point ensemble.

C'est l'annonce surprise du jour. En ce mercredi 23 août 2023, Sony vient enfin d'apporter plus de détails sur le fameux PlayStation Project Q, son appareil portable conçu pour streamer les jeux PS5 à distance. Dorénavant, il faudra l'appeler tout simplement PlayStation Portal.

Comme l'avait annoncé le constructeur en mai 2023 lors de la révélation du produit, le Playstation Portal permettra bel et bien de “vivre l'expérience PS5 au creux de votre main”. En effet, l'appareil intégrera l'ensemble des fonctionnalités exclusives de la DualSense, comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique.

Ecran LCD 8″ en Full HD, connexion en Wi-Fi, prise 3,5 mm, voici les détails sur le PlayStation Portal

Concernant l'écran, on a enfin plus d'informations. Ainsi, le PlayStation Portal embarquera une dalle LCD de 8 pouces en définition Full HD (1080p) et dotée d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. On devrait donc pouvoir jouer à God of War Ragnarok et d'autres gros titres de la PS5 avec un 60 FPS constant. A voir toutefois comment la diminution de la définition affectera la qualité graphique de ces jeux que l'on a l'habitude de voir sur une grande TV 4K.

Comme on pouvait s'y attendre, le PlayStation Portal servira uniquement à streamer des jeux déjà installées sur votre PS5 en Wi-Fi. En d'autres termes, les abonnés PlayStation Plus Premium ne pourront pas lancer des jeux rétro hébergés sur le cloud sur leur PS Portal. Dernier plus appréciable, Sony confirme la présence d'un port jack 3,5 mm pour brancher casque et écouteurs filaires. D'après le constructeur, le PlayStation Portal sera lancé dans le courant de l'année 2023 (sans plus de précision pour l'instant) au prix de 219,99 €. La marque nippone dévoilera prochainement plus de détails sur la machine et les dates d'ouverture des précommandes.

Un nouveau casque et des écouteurs sans fil officiels PlayStation à venir

Mais ce n'est pas tout. Sony a également annoncé le lancement prochain de deux nouveaux accessoires estampillés PlayStation, à savoir le casque sans fil Pulse Elite et les écouteurs sans fil Pulse Explore. Visiblement, le casque Pulse Elite viendra se placer comme le digne successeur du casque Pulse 3D lancé aux côtés de la PS5 en 2020.

Selon les dires du constructeur, le Pulse Elite et les Pulse Explore vont offrir une expérience audio de haute qualité. Pour ce faire, les deux accessoires embarquent des pilotes magnétiques planaires sur mesure (une technologie que l'on retrouve généralement sur les casques haut de gamme signés Audeze, Meze Audio, Hifiman ou encore Kennerton et Sendy Audio). Il s'agit d'une première pour Sony.

Les deux périphériques proposent une technologie de suppression des bruits parasites (optimisée par l'IA) et d'un ou plusieurs microphones (un micro perche chez le Pulse et deux micros sur les Pulse Explore). Concernant le Pulse, il sera fourni avec un crochet de charge pour le recharger et le ranger facilement, tandis que les Pulse Explorer seront livrés avec un boitier de chargement.

Concernant la date de sortie, il faudra patienter encore un peu. Néanmoins, la firme japonaise a dévoilé les prix de ces deux accessoires :

casque micro sans-fil Pulse Elite : 149,99 €

écouteurs sans fil Pulse Explore : 219,99 €

Sony présente PlayStation Link, sa technologie pour l'audio sans fil

Sony a également présenté PlayStation Link, une nouvelle technologie audio sans fil. Selon la marque, “cette innovation offre une faible latence, une qualité audio sans perte et un basculement simple entre plusieurs hôtes PlayStation Link, comme la PS5 associé à l'adaptateur USB et PlayStation Portal”.

Pour faire simple, il s'agit d'un adaptateur USB qui sera fourni avec le casque et les écouteurs. D'après Sony, il sera possible de l'acheter séparément pour utiliser les deux produits sur PC et Mac. Fait appréciable, les utilisateurs pourront connecter simultanément leur Pulse Elite ou Explore à un appareil compatible PlayStation Link (PS5, PC, Mac, PS Portal) et un périphérique compatible Bluetooth comme leur smartphone Android par exemple. Pour l'instant, le prix de l'adaptateur reste encore inconnu.