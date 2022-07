Sony lance sa première manette officielle pour jouer sur iPhone

Sony annonce le lancement de son premier gamepad pour iPhone, le Backbone One. Développé en partenariat avec la marque spécialisée Backbone, cette manette inspirée du design de la DualSense permettra de jouer facilement à vos jeux Playstation sur votre iPhone, via l'application PS Remote Play.

Alors que la PS5 vient tout juste de recevoir une nouvelle mise à jour intégrant l'affichage des jeux en 1440p, Sony annonce ce jeudi 28 juillet 2022 le lancement du Backbone One – Playstation Edition, une manette pour mobile sous licence officielle pour les utilisateurs d'iPhone.

Il s'agit ni plus ni moins d'une version estampillée Playstation de l'excellente manette Backbone One pour iPhone. Bien entendu, le design a été revu et corrigé pour se rapprocher des derniers produits Playstation, à commencer par la PS5 et surtout la DualSense. “Les couleurs, matériaux et finitions s'inspirent du design de la manette sans fil DualSense de la console PS5, de l'effet de transparence des touches à son aspect flottant caractéristique”, peut-on lire sur le Playstation Blog.

La manette idéale pour jouer aux jeux Playstation sur iPhone

Notez que l'on retrouve également sur cette version spéciale les touches carapsctéristiques Croix, Cercle, Triangle et Carré de Playstation à la place des boutons A, B, X et Y de la Xbox. Vous l'aurez compris, cette manette vendue 99,99 $ (le prix en euros n'est pas encore connu) permettra de jouer à vos jeux PS5 et PS4 sur votre iPhone (tous modèles confondus) via l'application PS Remote Play, que vous soyez loin de chez vous ou confortablement installé sur votre lit à quelques mètres du salon.

En effet, il faut rappeler que l'appli PS Remote Play permet également de jouer à distance en Wi-Fi ou via la 4G/5G, à condition d'avoir un débit d'au moins 15 Mbits/s pour jouir d'une expérience optimale. Bien entendu, la manette Backbone One – Playstation Edition fonctionnera parfaitement avec les jeux de l'App Store ou d'autres services de streaming de jeux prenant en charge les manettes comme le Xbox Game Pass ou Stadia.

Une appli dédiée pour une “expérience Playstation” sur mesure

Par ailleurs, les utilisateurs pourront télécharger l'application mobile Backbone App pour profiter d'une “expérience Playstation sur mesure” contenant notamment une section dédiée aux nouveautés et mises à jour Playstation.

Comme le racontent nos confrères de The Verge qui ont pu essayer la manette, on retrouve cette ergonomie aux petits oignons, avec des poignées confortables, une disposition logique et pratique des boutons, une bonne réactivité des gâchettes et des fonctionnalités appréciables comme le chargement par Lightning et un port audio casque 3,5 mm.

D'après Sony, la manette Backbone One – Playstation Edition sera disponible en France, au Canada, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays. Pour l'instant, nous n'avons encore pas encore la date de sortie officielle pour l'Hexagone.