PlayStation officialise Project Q, une console portable pour streamer depuis la PS5

A l’occasion du PlayStation Showcase, Sony n’a pas annoncé que des jeux, mais également des produits matériels. Le plus suprenant de ces dernier s’appelle pour l’instant Project Q, un accessoire qui sert à jouer en streaming depuis une PS5. Un concept qui nous rappelle la PS Vita qui était capable de lire en streaming les jeux des PS3 et PS4. Aucune date de sortie n’est annoncée, mais Sony promet d’en dire plus avant la fin de l’année.

Depuis deux mois, une rumeur folle annonce le retour d’une console portable chez Sony. La firme japonaise s’y est essayé à deux reprises avec la PlayStation Portable et la PlayStation Vita, deux excellentes consoles. La première a connu un certain succès, mais la seconde n’a pas rencontré son public, malgré une excellente construction. En décembre 2019, Sony annonçait officiellement abandonner la PlayStation Vita, ainsi que toute velléité à revenir sur ce marché largement dominé par la Nintendo Switch depuis sa sortie.

Or, début avril, des rumeurs en provenance du site Insider Gaming affirment que Sony prépare une nouvelle console portable dont le nom de code est Q Lite. Cette même rumeur affirme que la console sortirait avant l’hypothétique PlayStation 5 Pro. Coïncidence (ou non), une information en provenance du site The Verge confirmait la volonté de Sony de se relancer dans le cloud gaming. La firme japonaise a abandonné PlayStation Now en 2022, certes, mais elle dispose toujours de la technologie héritée de Gaikai qui servait, il y a quelques années, à steamer des jeux PS3 et PS4 sur la PS Vita.

Sony va lancer une console portable pour streamer des jeux PS5

Aujourd’hui, les deux informations se rejoignent plus devenir une annonce inattendue. En effet, à l'occasion du PlayStation Showcase du 24 mai 2023, Sony a dévoilé l’arrivée prochaine d’une nouvelle « console portable » que la firme appelle en interne Project Q (ou Q Lite). Comme quoi, les fuites d’Insider Gaming étaient plutôt précises. Cette console n’en est pas vraiment une, puisqu’elle ne contiendra logiquement aucun jeu. En revanche, elle travaillera de concert avec une PlayStation 5 afin que les utilisateurs puissent jouer à leurs jeux, en streaming, quand la télévision est déjà prise. Un concept qui nous rappelle étrangement d’autres consoles, à commencer par la PS Vita, mais aussi la G Cloud de Logitech que nous avons récemment testée.

Lors du PlayStation Showcase où le Project Q a été officialisé, Jim Ryan n’a donné que quelques précisions. L’écran mesure bien 8 pouces, comme cela avait été annoncé par les rumeurs. La définition de l’écran est « HD ». Est-ce qu’il s’agira d’un écran 720p ou 1080p ? Il faudra attendre d’autres informations de la part de Sony qui a promis d’en dévoiler davantage très prochainement. Notez aussi que l’écran est entouré par ce qui ressemble aux deux moitiés d’une manette Dualsense. Ainsi, les joueurs profiteront de la même prise en main avec le Project Q qu’avec une PS5. Voilà qui rappelle un concept de PlayStation Portable fusionnée avec une Dualsense que nous vous avions fait découvrir début 2022… Le lancement commercial n’a évidemment pas encore été précisé. Et encore moins son prix. Mais nous serons évidemment très curieux d’en savoir plus.